فرماندار خرم‌آباد از بازگشایی محور اصلی خرم‌آباد به سپیددشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نورالدین درمنان بیان اینکه میانگین بارندگی در استان ۳۶ میلی‌متر و میزان بارش ثبت‌شده در بخش پاپی ۱۴۰ میلی‌متر بوده است، گفت: با توجه به توپوگرافی و شرایط جغرافیایی منطقه، شدت بارش‌ها و حجم روان‌آب‌ها موجب ورود رسوبات و انسداد مسیر‌های ارتباطی شده، اما محور اصلی خرم‌آباد به سپیددشت با تلاش نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بازگشایی شده و ۶ دستگاه تجهیزات راهداری از جمله بیل مکانیکی، گریدر و لودر همچنان در این محدوده در حال فعالیت و آماده باش هستند.

وی با اشاره به تاکیدات استاندار لرستان برای آمادگی صددرصدی برای مقابله با حوادث ناشی از بارش‌ها، افزود: کلیه نیرو‌های امدادی، خدماتی ... در این بخش در حال فعالیت هستند. 

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: سیل و آبگرفتگی ، لرستان
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