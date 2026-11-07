باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان از کاهش چشمگیر آمار فوت ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

دکتر محمدرضا فارسی‌نژاد در تشریح این آمار اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان جان خود را از دست داده‌اند که تمامی جان‌باختگان مرد بوده‌اند و در این مدت هیچ مورد فوتی در میان زنان ثبت نشده است.

وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ مورد فوت ناشی از مسمومیت با این گاز در لرستان به ثبت رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر مرد و سه نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به کاهش ۱۲ نفری آمار متوفیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد: این آمار بیانگر کاهش ۷۵ درصدی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان است.

فارسی‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، نسبت به خطرات گاز منواکسید کربن هشدار داد و گفت: اطمینان از نصب استاندارد دودکش‌ها، بررسی مستمر مسیر خروج دود و محصولات احتراق و پرهیز از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و فاقد دودکش مناسب، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از این حوادث است.

منبع: پزشکی قانونی لرستان