باشگاه خبرنگاران جوان - آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پیش‌بینی ۱۱ نقطه برای اتصال شبکه ریلی حومه‌ای به شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت خبر داد و تأکید کرد: این طرح با رویکرد شهرسازی دنبال می‌شود و می‌تواند تحول مهمی در نظام حمل‌ونقل عمومی تهران ایجاد کند.

آبادیان با اشاره به تصویب سند فضا‌های زیرسطحی تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار کرد: با تصویب این سند، توسعه فضا‌های زیرسطحی پایتخت از این پس بر اساس ضوابط و قواعد مشخصی انجام خواهد شد و این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز شهر باشد.

وی افزود: در بودجه امسال حدود ۳۰ همت منابع برای توسعه فضا‌های زیرسطحی پیش‌بینی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های زیرسطحی در مقیاس محله‌ای تصریح کرد: ظرفیت ایجاد فضا‌های زیرسطحی در ۳۵۴ محله تهران باید بررسی شود و در این زمینه هماهنگی میان مناطق و اداره‌کل شهرسازی و طرح‌های شهری برای شناسایی ظرفیت‌ها و تعریف پروژه‌های مورد نیاز ضروری است. البته برخی پروژه‌ها به دلیل اهمیت و گستردگی باید در سطح منطقه یا شهر برنامه‌ریزی شوند.

آبادیان با اشاره به پیش‌بینی ۱۱ نقطه برای اتصال قطار‌های حومه‌ای به شبکه حمل‌ونقل تهران گفت: هماهنگی‌های لازم با معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در حال انجام است و این موضوع باید از منظر شهرسازی نیز به‌طور جدی دنبال شود؛ چراکه اتصال شبکه ریلی حومه‌ای به حمل‌ونقل درون‌شهری می‌تواند تحول مهمی در نظام حمل‌ونقل عمومی ایجاد کند.

وی همچنین از انتخاب مشاور سطح سه این طرح خبر داد و افزود: محدوده جوانمرد قصاب در منطقه ۲۰، به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال خطوط یک و سه مترو و شبکه ریلی حومه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف، تهیه یک مسترپلان برای این محدوده است تا ضمن ایجاد یک نشانه شهری، ظرفیت‌های معماری و شهرسازی آن به‌صورت یکپارچه ساماندهی شود.

معاون شهردار تهران ادامه داد: معاونان شهرسازی مناطق باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا فرآیند تصویب این طرح با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری، حداکثر تا پاییز دنبال شود.

آبادیان در ادامه با اشاره به طرح توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) گفت: این طرح به‌عنوان موضوعی بین‌بخشی، مراحل قانونی تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری را طی می‌کند و می‌تواند زمینه کیفی‌سازی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات را فراهم کند.

وی بازآفرینی ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی ناوگان را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری دانست و اظهار کرد: تلاش می‌شود این اقدامات با رویکرد طراحی شهری دنبال شود تا کیفیت فضا‌های پیرامون ایستگاه‌ها ارتقا یافته و ضوابط مشخصی برای ساماندهی این محدوده‌ها تدوین شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در تهیه و تصویب اسناد بین‌بخشی خاطرنشان کرد: زمان‌بندی تهیه و تصویب این اسناد اهمیت زیادی دارد و باید تلاش شود هرچه سریع‌تر به تکالیف بودجه‌ای تبدیل شوند تا آثار اجرایی آنها در کوتاه‌ترین زمان در شهر تهران نمایان شود.