مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از افزایش سطح آب رودخانه چلهول پلدختر به میزان یک متر و رودخانه دره‌تخت ازنا به میزان ۳۰ سانتی‌متر خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تنها ۱۲ درصد ظرفیت مخازن سدهای استان پر است و ۸۸ درصد آن‌ها خالی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با اشاره به آخرین وضعیت سطح آب رودخانه‌های استان اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر، سطح آب رودخانه چلهول در شهرستان پلدختر یک متر افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین سطح آب رودخانه دره‌تخت ازنا نیز با افزایش ۳۰ سانتی‌متری همراه بوده است که نشان‌دهنده تأثیر بارش‌های اخیر بر وضعیت جریان آب در برخی رودخانه‌های استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر آبی سدهای استان تصریح کرد: با وجود بارندگی‌های اخیر و افزایش سطح آب برخی رودخانه‌ها، وضعیت ذخایر مخازن سدهای لرستان همچنان نیازمند توجه جدی است.

کاکاوند با بیان اینکه در حال حاضر ۸۸ درصد ظرفیت مخازن سدهای استان خالی است، گفت: میزان پرشدگی مخازن سدهای لرستان تنها ۱۲ درصد است.

برچسب ها: سد ، لرستان
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