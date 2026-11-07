مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی افزون‌بر طرح‌های بهینه‌سازی در داخل صنعت، اقدام‌هایی نیز در قالب پویش نبض انرژی برای بهینه‌سازی مصرف گاز سایر بخش‌ها در حال اجرا دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید شاکری درباره اجرای طرح پویش «نبض انرژی» به‌منظور بهینه‌سازی مصرف گاز بیان کرد: امسال تفاهم‌نامه سومین سال اجرای این پویش بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های پتروشیمی شیراز و پردیس امضا شده است.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی به دلیل تامین خوراک موردنیاز مجتمع‌های خود در صدر صنایع حیاتی است، اعلام کرد: بهینه‌سازی مصرف گاز در دیگر بخش‌ها می‌تواند کمک شایانی به استمرار تولید در این بخش کند.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه یکی از اهداف پویش نبض انرژی این است که مردم با راهکار‌های ساده و بدون کاهش رفاه، مصرف گاز خود را کاهش دهند، گفت: درمقابل، صنعت نیز بتواند گاز بیشتری در اختیار داشته باشد و چرخه تولید خود را حفظ کند.

شاکری با اشاره به اینکه اجرای موفق طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد مزایایی منجر شود که آثار آن به همه شهروندان کشور می‌رسد، تاکید کرد: استمرار تولید در صنعت پتروشیمی به دلیل آنکه تولیدات این صنعت با زندگی روزمره مردم در ارتباط است و از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیز به‌عنوان صاحبان سهام پتروشیمی‌ها از استمرار تولید منتفع می‌شوند از اهمیت راهبردی برای کشور برخوردار است.

وی با اشاره به تاکید دولت و رئیس‌جمهوری بر بهینه‌سازی مصرف اذعان کرد: رئیس‌جمهوری نیز بر این نکته تاکید دارند که با صرفه‌جویی بیشتر و تشویق مردم، انرژی بیشتری برای فعالیت صنایع ازجمله صنعت پتروشیمی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی ایجادشده در وزارت نفت بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و بهره‌گیری از ظرفیت دیگر سازمان‌ها و سمن‌ها، اهداف برنامه‌ریزی‌شده در این پویش محقق شود و چرخه تولید در صنعت پتروشیمی نیز استمرار یابد.

تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار مشترک در پویش نبض انرژی ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۱۲ میلیارد تومان از منابع ایجادشده از محل گاز مدیریت‌شده، در فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیرخواهانه تخصیص یافته و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان جوایز نقدی و تجهیزات حوزه انرژی به همراهان طرح اهدا شده است.

هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به سایت nabzenergy.ir در این پویش مشارکت کنند و از جوایز قابل توجه نیز بهره‌مند شوند.

در سال سوم اجرای پویش قرار است ۶۰۰ میلیارد تومان جوایز تشویقی به مشارکت‌کنندگان در این پویش اهدا شود.

منبع: وزارت نفت 

برچسب ها: وزارت نفت ، مصرف گاز
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