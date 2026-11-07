بارش‌های شدید باران در شهرستان کوهرنگ، موجب افزایش قابل‌توجه حجم روان‌آب‌ها و جاری شدن سیلاب در محدوده روستای شیخ‌علیخان شده است و راهداران با حضور در منطقه، وضعیت محورهای ارتباطی را رصد و اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز حوادث را دنبال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در پی بارش‌های شدید باران در شهرستان کوهرنگ، حجم قابل‌توجهی از آب در محدوده روستای شیخ‌علیخان جاری شده و جریان پرقدرت روان‌آب‌ها در این منطقه ادامه دارد.

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و شهرستان کوهرنگ با اشاره به شرایط جوی حاکم بر منطقه، از رانندگان و گردشگران خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف و تجمع در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر عبور سیلاب خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، با توجه به احتمال تداوم بارندگی و افزایش حجم روان‌آب‌ها، شهروندان از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و نقاط مستعد سیلاب و رانش زمین پرهیز کنند و از عبور با خودرو از مسیر‌های آب‌گرفته بپرهیزند.

همچنین از مردم درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدار‌های نیرو‌های امدادی و راهداری، از هرگونه اقدامی که موجب اختلال در جریان طبیعی آب یا بروز حادثه شود، خودداری کنند.

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برچسب ها: بارش باران ، سیل
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