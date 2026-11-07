باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امرایی با اشاره به آماده‌باش نیروهای راهداری در سطح استان اظهار کرد: از بامداد شب گذشته تاکنون ۵۲۰ نفر از نیروهای راهداری لرستان برای مدیریت شرایط جوی، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و جلوگیری از اختلال در تردد خودروها در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری نیز برای مقابله با شرایط جوی و بازگشایی مسیرهای مسدودشده به حالت آماده‌باش درآمده‌اند، افزود: در همین راستا ۳۱۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در حوزه ادارات راهداری و همچنین ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات در قالب بخش خصوصی در محورهای آزادراهی استان مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به‌سرعت وارد عملیات شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و فرعی لرستان باز بوده و تردد در این محورها جریان دارد.

امرایی در ادامه به انسداد راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: در پی شرایط جوی، راه ارتباطی حدود ۱۵۰ روستا در استان مسدود شده است که بخش عمده این روستاها در منطقه پاپی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و ماشین‌آلات موجود در حال تلاش برای بازگشایی مسیرهای مسدودشده و برقراری مجدد ارتباط روستاها هستند.