باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران ، با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً تمام تجهیزات مورد نیاز این صنعت یا در داخل کشور تولید می‌شوند یا از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ و تعیین‌کننده فعالان بخش خصوصی در تأمین نیاز‌های صنعت برق است.

وی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی صرفاً به تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، افزود: شرکت‌های فعال در این حوزه در حال خلق و توسعه فناوری‌های جدید و به‌روز هستند که این روند به صنعت برق کمک می‌کند تا از دانش و فناوری روز عقب نماند. همچنین در برخی حوزه‌ها، فناوری‌های مورد نیاز متناسب با شرایط کشور بومی‌سازی می‌شوند که اقدامی ارزشمند و قابل توجه است و نمونه‌های آن را می‌توان در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه مشاهده کرد.

افزایش تحویل برق به صنایع با وجود محدودیت‌ها

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در ادامه با اشاره به روند تأمین برق بخش صنعت کشور گفت: در چهار ماه گذشته، میزان انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر کشور ۱۱ درصد افزایش یافته است.

رجبی مشهدی با اشاره به رشد قابل توجه تأمین برق صنایع پتروشیمی تصریح کرد: میزان انرژی تحویلی به صنایع پتروشیمی کشور در این مدت پنج برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. این اقدام در شرایطی انجام شد که این صنایع در مقطعی با محدودیت‌هایی در تأمین انرژی مواجه بودند و وزارت نیرو تلاش کرد متناسب با نیاز آنها و در چارچوب ظرفیت و محدودیت‌های شبکه برق، بخشی از انرژی مورد نیازشان را تأمین کند.

وی این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور دانست و افزود: تأمین برق مورد نیاز صنایع، نقش مهمی در تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ ظرفیت تولید کشور دارد.

رجبی مشهدی همچنین با اشاره به روند مصرف برق در بخش صنعت اظهار کرد: در یک ماه گذشته، مصرف برق صنایع کشور پنج درصد افزایش داشته است که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده فراهم شدن امکان تحویل برق بیشتر به بخش صنعت، با وجود تهدید‌ها و تحریم‌های پیش‌روی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه تاکنون نیز شاهد افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق در بخش صنعتی کشور بوده‌ایم که بیانگر تداوم روند تأمین برق و افزایش بهره‌مندی صنایع از انرژی الکتریکی است.

منبع: پاون