سخنگوی وزارت صمت گفت: ورود کالا و تخصیص ارز به ۶۶ قلم کالا محدود نمی‌شود و وزارت صمت در مجموع ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا را برای واردات اولویت‌بندی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ورود کالا و تخصیص ارز به ۶۶ قلم کالا محدود نمی‌شود و وزارت صمت در مجموع ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا را برای واردات اولویت‌بندی کرده است.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به این موضوع از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.

او گقت: گروه دوم کالا‌های مورد نیاز بازار است که ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود وگروه سوم و چهارم کالا‌هایی هستند که تولیدات مشابه داخلی دارند و ارز آنها از محل ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود تامین خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این تصمیمات در بانک مرکزی گرفته شده است، البته برخی از آنها تصمیم تازه‌ای نیست و واردات برخی کالا‌ها نظیر خودرو با ارز حاصل از صادرات یا سپرده خود و دیگران انجام می‌شد.

برچسب ها: واردات کالا ، صادرات کالا
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