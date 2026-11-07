باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سید حمید هاشمی شهردار کازرون با اشاره به اهمیت احیای بافت تاریخی و هویت فرهنگی شهر، از آماده‌سازی مقدمات اجرایی طرح بازسازی و زیباسازی بازار تاریخی نمدمال‌ها و همچنین ادامه عملیات اجرایی طرح گذر مرشد خبر داد.

او گفت: پیمانکار طرح بازار تاریخی نمدمال‌ها مشخص شده و با توجه به طرح آماده‌شده و نوع مصالح مورد نیاز، پیمانکار در حال تهیه سنگ و مصالح مورد تأیید برای تجهیز کارگاه است.

هاشمی اظهار کرد: این طرح در محدوده‌ای به مساحت حدود ۹۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد و با هدف بازسازی، ساماندهی و زیباسازی این بازار تاریخی، عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز می‌شود.

او همچنین درباره طرح گذر مرشد بیان کرد: این طرح با مشارکت اداره میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از عملیات آن انجام شده و بخش باقی‌مانده نیز از سوی شهرداری پیگیری می‌شود و در حال حاضر مراحل عقد قرارداد آن در حال انجام است که به‌زودی عملیات اجرایی این بخش نیز آغاز خواهد شد.

شهردار کازرون ادامه داد: احیای بازار‌های تاریخی و ساماندهی گذر‌های قدیمی، علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کازرون، نقش مهمی در رونق گردشگری و ایجاد فضا‌های جذاب‌تر برای شهروندان و گردشگران خواهد داشت.