وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نهایی‌شدن مراحل تدوین صندوق توسعه عدالت آموزشی، گفت: تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش باید با محوریت مدرسه، معلم و کلاس درس دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش عصر امروز، شنبه ۱۶ آبان ماه در جلسه شورای معاونان با حضور مدیران کل استان‌ها به صورت برخط، ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، بر ضرورت توجه مدیران به جزئیات، تقویت مشارکت اولیا و مربیان، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

 کاظمی در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و مجموعه همکاران وزارت آموزش‌وپرورش، بر اهمیت توجه مدیران به جزئیات در کنار نگاه کلان و راهبردی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که نگرش مدیران در ایجاد تحول سازمانی اهمیت اساسی دارد، تصریح کرد: یک مدیر موفق باید در کنار مسئولیت‌ها و نگاه‌های کلان، به کوچک‌ترین مسائل و افراد پیرامون خود نیز توجه داشته باشد. همه اعضای مجموعه، می‌توانند در پیشبرد اهداف سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.

ادای احترام به خدمات ماندگار دکتر فانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، درگذشت دکتر فانی را ضایعه‌ای سنگین برای نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: دکتر فانی شخصیتی برجسته، تأثیرگذار، دلسوز و دغدغه‌مند در حوزه آموزش‌وپرورش بود که خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

کاظمی با اشاره به مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی مرحوم فانی در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: ایشان حتی پس از پایان مسئولیت وزارت نیز ارتباط خود را با نظام تعلیم و تربیت حفظ کرد و به‌عنوان عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش به فعالیت ادامه داد.

وزیر آموزش‌وپرورش، تواضع، فروتنی، مسئولیت‌پذیری و توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم را از ویژگی‌های برجسته مرحوم فانی برشمرد و افزود: تلاش برای مشارکت در رشد دانش‌آموزان مناطق محروم و اقدامات نوآورانه در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی، از جمله خدمات ارزشمند ایشان بود.

وی همچنین با اشاره به حضور مدیران و مسئولان وزارتخانه در مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، بر ضرورت پاسداشت خدمات و شخصیت‌های اثرگذار نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

قدردانی از حضور دانش‌آموزان و معلمان در مراسم ۱۳ آبان

کاظمی در ادامه با قدردانی از حضور گسترده دانش‌آموزان، معلمان و مردم در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان و برنامه‌های هفته استکبارستیزی، اظهار کرد: حضور باشکوه جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در این مراسم، جلوه‌های ارزشمندی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به انتشار تصاویری از حضور معلمان و دانش‌آموزان در برنامه‌های این روز، گفت: برخی معلمان با ابتکار و انگیزه شخصی، دانش‌آموزان کلاس خود را در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه کردند که این اقدامات بسیار ارزشمند و درس‌آموز است.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: باید معلمان و مدارسی را که با چنین ابتکارهایی زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند، شناسایی و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

برنامه‌های وزارتخانه باید حول محور مدرسه و معلم باشد

کاظمی در تشریح رویکرد اجرایی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: تمامی فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه دنبال می‌شود، باید با محوریت مدرسه، معلم و کلاس درس شکل بگیرد.

وی با اشاره به ارائه برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی در جلسه پیشین شورای معاونان، خواستار حمایت همه‌جانبه از اجرای این برنامه‌ها شد و افزود: هدف نهایی از این اقدامات، دستیابی به خروجی‌های مؤثر و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی در مدارس است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از ارائه برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه در این نشست خبر داد و بر ضرورت ارائه و بررسی جامع برنامه‌های معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در جلسات آینده شورای معاونان تأکید کرد.

اساسنامه انجمن اولیا و مربیان و صندوق توسعه عدالت آموزشی در آستانه نهایی‌شدن

کاظمی در ادامه از پیشرفت دو برنامه مهم در وزارت آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: اساسنامه انجمن اولیا و مربیان با هدف شکل‌گیری ساختاری مؤثر و تقویت نقش مشارکتی خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت در حال پیگیری است و نسبت به نهایی‌شدن آن امیدوار هستیم.

وی همچنین با اشاره به مراحل پایانی تدوین صندوق توسعه عدالت آموزشی، این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن دستاوردهای مؤثری برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد.

قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس

کاظمی با قدردانی از حضور و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، گفت: پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش در سطوح ملی و استانی از سوی نمایندگان مجلس ارزشمند است و می‌تواند به حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه کمک کند.

وی همچنین از حضور دکتر احمدی‌سنگری و کوچکی نژاد، نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، در جلسه شورای معاونان قدردانی کرد و بر اهمیت تعامل و همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: عدالت آموزشی ، کیفیت آموزشی
خبرهای مرتبط
کاظمی: اولویت تحول نظام تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی است
از نیمکت‌های داغ‌دیده میناب تا کلاس‌های مهارت‌آفرینی/ بازخوانی مسئولیت مشترک در روز مقاومت و آموزش
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاظمی: آموزش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود
آیا پیتزا برای سلامت کودکان ارزش غذایی دارد؟
آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ در استان‌های تحت تأثیر هشدار‌های هواشناسی
مدارس زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه و سنگر امیدآفرینی هستند
روش‌های نوین ترمیم جوش و آکنه و درمان آن چگونه است؟
سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر جنایات جنگی و بحران‌های آموزشی، بی‌سابقه است
پوشش بیمه‌ای ۶۹ قلم داروی درمان ناباروری/ هزینه کرد ۱۴۰ میلیاردی برای بیماران خاص
ماده‌ای طبیعی که از کبد در برابر اثرات پیری محافظت می‌کند
آزمایش موشک فضایی «بلو اوریجین» به تعویق افتاد
مهاجرانی: نه یک وجب که حتی بند انگشتی از خاک کشور را از دست ندادیم
آخرین اخبار
آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ در استان‌های تحت تأثیر هشدار‌های هواشناسی
صندوق توسعه عدالت آموزشی در آستانه نهایی‌شدن؛ تحول در ساختار مشارکت آموزشی کشور
سم آلتمن: هوش مصنوعی از باهوش‌ترین دانشمندان باهوش‌تر شده است
اکتبر ۲۰۲۶: گرم‌ترین ماه اکتبر در تاریخ جهان
روش‌های نوین ترمیم جوش و آکنه و درمان آن چگونه است؟
ماده‌ای طبیعی که از کبد در برابر اثرات پیری محافظت می‌کند
هوش مصنوعی اختصاصی؛ گامی نو در مسیر توسعه زیرساخت‌های بومی فناوری اطلاعات
پوشش بیمه‌ای ۶۹ قلم داروی درمان ناباروری/ هزینه کرد ۱۴۰ میلیاردی برای بیماران خاص
فهرستی مخفی از هزاران کلمه مسدود شده در صفحه کلید آیفون
آزمایش موشک فضایی «بلو اوریجین» به تعویق افتاد
استرس محیط کار: تأثیر آن بر پوست و توصیه‌هایی برای کاهش آن
معرفی گوشی جان‌سخت RugOne؛ مجهز به دوربین‌های دید در شب
پرتاب ۴ ماهواره چینی با استفاده از یک موشک تجاری
آیا پیتزا برای سلامت کودکان ارزش غذایی دارد؟
مدارس زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه و سنگر امیدآفرینی هستند
کنتور‌های هوشمند سیم‌کارت‌خور؛ راهکاری فناورانه برای مدیریت مصرف و شناسایی نشتی آب
مهاجرانی: نه یک وجب که حتی بند انگشتی از خاک کشور را از دست ندادیم
کاظمی: آموزش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود
حفظ پیوند خانواده و مدرسه خط مقدم پاسداری از حق آموزش کودکان در برابر تروریسم است
سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر جنایات جنگی و بحران‌های آموزشی، بی‌سابقه است
تغییرات کتاب‌های درسی هر ۵ سال یک‌بار اعمال می‌شود