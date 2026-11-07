رئیس مجلس در پیامی درگذشت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق‌آموزش‌وپرورش را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: درگذشت مرحوم علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و از چهره‌های باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

در ادامه این پیام آمده است: آن مرحوم بخش مهمی از عمر خویش را در عرصه آموزش، پژوهش و مدیریت نظام تعلیم و تربیت سپری کرد. سال‌ها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارت آموزش‌وپرورش، بخشی از کارنامه علمی و اجرایی ایشان در مسیر ارتقای نظام آموزشی کشور و تربیت نسل‌های آینده ایران است.

رئیس مجلس در پیام خود آورده است:اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه همکاران و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، علی اصغر فانی
خبرهای مرتبط
قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمی‌گویی؟
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
استفاده از ظرفیت ترانزیتی با مشکلات متعددی در مرزها روبه‌روست
قالیباف: مردم آمریکا به جنگ‌طلبی دولت ترامپ «نه» گفتند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سرلشکر رضایی: جنگ را شروع کنید، با پاسخ ویرانگر مواجه خواهید شد
لاریجانی: ما باید تا ۸۰ درصد هم غنی‌سازی داشته باشیم
تعداد قابل توجهی از وزرا در صف استیضاح هستند/ قطع ید مفسدین بدون رودربایستی انجام شود/ اتفاقات خوبی در قیمت‌گذاری گندم می‌افتد
آخرین اخبار
تعداد قابل توجهی از وزرا در صف استیضاح هستند/ قطع ید مفسدین بدون رودربایستی انجام شود/ اتفاقات خوبی در قیمت‌گذاری گندم می‌افتد
لاریجانی: ما باید تا ۸۰ درصد هم غنی‌سازی داشته باشیم
سرلشکر رضایی: جنگ را شروع کنید، با پاسخ ویرانگر مواجه خواهید شد
دعای پزشکیان برای سلامتی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی
قالیباف در پیامی درگذشت علی اصغر فانی را تسلیت گفت
آغاز فاز عملیاتی برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی با دستور پزشکیان
ارتش: یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
تأکید بر امنیت منطقه‌ای بدون مداخله خارجی
ابلاغ تغییرات مصوبه نحوه شرکت مجدد پذیرفته­‌شدگان آزمون­‌های سراسری در آزمون سال‌های بعد
سردار محبی: دستاوردهای شگفتی‌‌ساز هوافضا در صورت بروز موج سوم درگیری رونمایی می‌شود
دست‌های پشت پرده در افزایش نرخ ارز نقش دارند
برگزاری جشنواره ملی قرآن با حضور ۱۲ هزار طلبه بسیجی؛ رقابت نهایی ۸۰ برگزیده در تهران
دستور وزیر کشور به استانداران ۶ استان در پی هشدار قرمز هواشناسی
شکست انتخاباتی ترامپ؛ آیا فشار حداکثری علیه ایران به بن‌بست می‌رسد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۱۶ آبان