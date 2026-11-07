باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: درگذشت مرحوم علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و از چهره‌های باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

در ادامه این پیام آمده است: آن مرحوم بخش مهمی از عمر خویش را در عرصه آموزش، پژوهش و مدیریت نظام تعلیم و تربیت سپری کرد. سال‌ها فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارت آموزش‌وپرورش، بخشی از کارنامه علمی و اجرایی ایشان در مسیر ارتقای نظام آموزشی کشور و تربیت نسل‌های آینده ایران است.

رئیس مجلس در پیام خود آورده است:اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه همکاران و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.