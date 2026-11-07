لیدزیونایتد در هفته دهم لیگ برتر انکلیس در ورزشگاه خانگی اش تاتنهام را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیدزیونایتد در ورزشگاه خانگی اش الاند رود میزبان تاتنهام بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدن گل به پایان رسید.

در نیمه دوم میل به حمله ۲ تیم شدت بیشتری گرفت و بالاخره در دقیقه ۷۹ نوآه اوکافور موفق شد قفل دروازه تاتنهام را باز کرد.

در ادامه تلاش‌های تاتنهام برای تساوی این دیدار ثمری نداشت و بازی با نتیجه ۱ - ۰ به سود لیدزیونایتد به پایان رسید  تا لیدز ۱۴ امتیازی شود و به رده هشتم جدول صعود کند.

آخرین پیروزی لیدزیونایتد در فصل جاری به هفته چهارم می‌برگردد که طاووس‌ها در خانه با نتیجه ۴ - ۱ نیوکاسل را مغلوب کرده بودند.

تاتنهام نیز با ۱۲ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیدزیونایتد ، تاتنهام
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