باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و علمی اصفهان اظهار داشت: این استان در طول تاریخ مهد پرورش فقها، مراجع، حکما، عارفان و فیلسوفان بزرگی بوده و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های آن همچنان در عرصه‌های علمی کشور و جهان می‌درخشند.

وی با اشاره به نقش مردم اصفهان در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی افزود: ایمان، اعتقادات دینی، ولایت‌مداری و فرهنگ مردم این استان موجب شده اصفهان همواره جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و در جریان جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم مردم، مدیران اجرایی، نیرو‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی استان نقش مهمی در مقابله با دشمن و ناکام گذاشتن اهداف آن ایفا کردند.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به انتصاب دادستان پیشین اصفهان به مسوولیتی در سطح ملی، عملکرد وی را مثبت ارزیابی و بیان کرد: عملکرد ایشان در مراجع نظارتی، از جمله معاونت نظارت و دادسرای انتظامی قضات، مورد رضایت بوده و شایستگی وی برای ارتقای مسوولیت تأیید شده است.

موحدی‌آزاد با تأکید بر اهمیت جایگاه دادستان در نظام قضایی کشور خطاب به دادستان جدید اصفهان تصریح کرد: دادستان صرفاً قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌هایی نیست که با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شوند، بلکه مسئولیتی میدانی و گسترده دارد و باید به سراغ مسائل، آسیب‌ها و مشکلات جامعه برود.

وی ادامه داد: اگر حق فردی ضایع شده باشد، دادستان باید صدای او باشد؛ چراکه دادستان نماینده جامعه و وظیفه‌اش تحقق عدالت است، نه پیگیری خصومت‌های شخصی. بر همین اساس باید زمینه‌های وقوع جرم را شناسایی کند، به دستگاه‌های مسئول هشدار دهد و برای رفع آسیب‌های اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر تلاش کند.

دادستان کل کشور یکی از مهم‌ترین وظایف دادستان مرکز استان را نظارت بر عملکرد دادسرا‌های استان دانست و گفت: این نظارت تنها جنبه استطلاعی ندارد، بلکه جنبه استصوابی نیز دارد و دادستان باید در صورت مشاهده پرونده‌های معوق و بلاتکلیف، برای رفع مشکل و تسریع در رسیدگی اقدام کند.

موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر دادستان در پرونده‌های مهم افزود: دادستان باید بر عملکرد بازپرس‌ها و دادیار‌ها نظارت داشته باشد، آنان را آموزش دهد و اجازه ندهد پرونده‌ها بدون دلیل دچار تأخیر شوند؛ چراکه اطاله دادرسی خود بخشی از ناعدالتی است و تسریع در رسیدگی، بخشی از تحقق عدالت به شمار می‌رود.

وی جانشین‌پروری و کادرسازی را از دیگر وظایف مهم دادستان برشمرد و اظهار داشت: شناسایی قضات توانمند، مستعد و دارای روحیه مسئولیت‌پذیری باید به صورت جدی دنبال شود و دادستان باید با بررسی پرونده‌ها، آرای صادرشده و نحوه مشارکت قضات در جلسات مشورتی، ظرفیت‌های مدیریتی و علمی آنان را شناسایی و برای رشد و ارتقای این نیرو‌ها برنامه‌ریزی کند.

موحدی‌آزاد نظارت بر زندان‌ها را دومین مسئولیت مهم دادستان عنوان و بیان کرد: هرچند قاضی اجرای احکام، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان مسئولیت‌هایی در این حوزه دارند، اما قانون دادستان را نیز مکلف کرده است بر تمام امور زندان نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه فلسفه زندان اصلاح و بازپروری است، نه انتقام‌گیری، افزود: دادستان باید بررسی کند که برنامه‌های اصلاحی و تربیتی پیش‌بینی شده در قانون تا چه اندازه اجرا می‌شود و آیا از ظرفیت‌هایی مانند مرخصی، آزادی مشروط، آزادی پایان حبس و پابند الکترونیکی برای افراد واجد شرایط به درستی استفاده می‌شود یا خیر.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و مجوز‌های صادرشده برای کمک به زندانیان نیازمند تصریح کرد: افرادی که به دلیل ناتوانی مالی امکان پرداخت جزای نقدی یا رد مال را ندارند، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع پیش‌بینی‌شده مورد حمایت قرار گیرند تا زمینه آزادی آنان فراهم شود.

وی نظارت بر ضابطان قضایی و آموزش مستمر آنان را سومین وظیفه مهم دادستان دانست و با اشاره به تلاش نیرو‌های انتظامی و امنیتی در شرایط جنگی گفت: نیرو‌های فراجا، سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات در مقابله با توطئه‌های دشمن نقش مهمی داشته‌اند و باید قدر خدمات و فداکاری‌های آنان را دانست و از این نیرو‌ها حمایت کرد.

موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت مراقبت از جایگاه ضابطان خاطرنشان کرد: گزارش‌های ضابطان در فرآیند رسیدگی قضایی اهمیت دارد، اما تصمیم نهایی همواره بر عهده قاضی پرونده است، بنابراین گزارش‌ها باید دقیق، مستند و منطبق با واقعیت‌های محقق شده باشند و دادستان نیز بر صحت و کیفیت اقدامات ضابطان نظارت کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دادستان جدید به تنهایی نمی‌تواند همه مسوولیت‌های سنگین این جایگاه را به سرانجام برساند، گفت: مجموعه قضایی استان، قضات دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و صلح، دادستان‌ها، بازپرسان و دادیاران، در کنار استانداری، فرمانداری‌ها، نیرو‌های نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید برای تحقق عدالت به دادستان جدید کمک کنند.

وی هم‌افزایی با مسئولان اجرایی و سایر دستگاه‌ها را از تکالیف مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: باید با حسن نیت، صداقت و تعامل متقابل در کنار یکدیگر باشیم. امروز سران قوا در کنار یکدیگر و پشت سر رهبری حرکت می‌کنند و دستگاه قضایی نیز وظیفه دارد حمایت حقوقی و قضایی لازم را از دولت و مجموعه اجرایی کشور به عمل آورد.

موحدی‌آزاد با اشاره به عملکرد رئیس‌جمهور و اعضای دولت اظهار داشت: رییس‌جمهور با صداقت در حال انجام وظیفه است و این ویژگی را پیش‌تر نیز در دیدار با رهبر معظم انقلاب مطرح کرده بودم که مورد تأیید ایشان قرار گرفت و حمایت از دولت و کمک به پیشبرد امور کشور، وظیفه‌ای است که دستگاه قضایی نیز باید به آن توجه داشته باشد.

دشمن در برابر اراده و انسجام ملت ایران ناکام مانده است

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود طی جنگ‌های اخیر گفت: دشمن سال‌ها برای ایجاد ناامنی و ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و نیرو‌های مختلف را تجهیز کرد، اما در جنگ نتوانست به اهداف خود دست یابد.

وی با اشاره به بازتاب بین‌المللی مقاومت و انسجام مردم ایران افزود: در دیدار‌های خارجی نیز شاهد بودیم که مسئولان کشور‌های دیگر از ایستادگی و پیروزی‌های ملت ایران ابراز شگفتی و قدردانی می‌کنند و این نشان می‌دهد که دستاورد‌های ملت ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.

موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه امید و خودباوری خاطرنشان کرد: نباید تحت تأثیر تحلیل‌های ناقص و اظهارات ناامیدکننده قرار گرفت و همان نسلی که در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های مختلف امنیت کشور را حفظ کرد، امروز نیز با همراهی نسل جدید و نیرو‌های آگاه و بصیر، مسوولیت صیانت از کشور و نظام را بر عهده دارد.

وی با یادآوری توصیه شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «پیروزیم به شرط اینکه نترسیم و نترسانیم»، گفت: امام راحل و رهبر شهید بر توانستن و خودباوری تأکید داشتند و ملت ایران نیز در عرصه‌های مختلف نشان داده است که با وجود تحریم‌ها و فشارها، از ظرفیت و توانایی لازم برای پیشرفت برخوردار است.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت حرکت مسئولان در مسیر رهبری، وحدت و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی اظهار داشت: باید با ایمان، صداقت و اعتقاد به امداد‌های الهی، راه شهدا را ادامه دهیم و بدانیم خون پاک شهدای مظلوم، به‌ویژه رهبر شهید، حافظ نظام و کشور خواهد بود و حفظ انسجام ملی و پاسداشت دستاورد‌های ملت، مسوولیتی همگانی است.