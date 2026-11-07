باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه‌های جوی و احتمال وقوع مخاطراتی از جمله بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما و آب‌گرفتگی معابر و سیلاب در برخی مناطق کشور اظهار کرد: نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان‌های تحت تأثیر این شرایط جوی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان بدون وقفه ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا، آمادگی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، بررسی فنی و تجهیزاتی آمبولانس‌ها، تأمین سوخت کافی و کنترل تجهیزات پزشکی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مراکز پیام و ارتباطات با رصد مستمر وضعیت محور‌های مواصلاتی و مناطق پرخطر و هماهنگی با مراکز هدایت عملیات بحران (EOC) و سایر دستگاه‌های امدادی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در شرایط جوی نامساعد افزود: نیرو‌های عملیاتی نیز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت الزامات ایمنی، مأموریت‌های خود را متناسب با شرایط محیطی انجام می‌دهند تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

میعادفر همچنین از شهروندان خواست از تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مردم از توقف و عبور از حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیر‌های آب‌گرفته و تلاش برای عبور از جریان آب پرهیز کنند و هنگام وقوع رعدوبرق نیز از حضور در فضا‌های باز و زیر درختان خودداری داشته باشند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و اطلاعات دقیق محل حادثه را در اختیار کارشناسان مرکز ارتباطات قرار دهند.

منبع: اورژانس کشور