رئیس سازمان اورژانس کشور از آماده‌باش نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان‌های تحت تأثیر هشدار‌های هواشناسی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی و تداوم خدمات فوریت‌های پزشکی خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه‌های جوی و احتمال وقوع مخاطراتی از جمله بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما و آب‌گرفتگی معابر و سیلاب در برخی مناطق کشور اظهار کرد: نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان‌های تحت تأثیر این شرایط جوی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان بدون وقفه ارائه شود. 

 وی افزود: در همین راستا، آمادگی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، بررسی فنی و تجهیزاتی آمبولانس‌ها، تأمین سوخت کافی و کنترل تجهیزات پزشکی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مراکز پیام و ارتباطات با رصد مستمر وضعیت محور‌های مواصلاتی و مناطق پرخطر و هماهنگی با مراکز هدایت عملیات بحران (EOC) و سایر دستگاه‌های امدادی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند. 

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در شرایط جوی نامساعد افزود: نیرو‌های عملیاتی نیز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت الزامات ایمنی، مأموریت‌های خود را متناسب با شرایط محیطی انجام می‌دهند تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد. 

 میعادفر همچنین از شهروندان خواست از تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند. 

وی تأکید کرد: مردم از توقف و عبور از حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیر‌های آب‌گرفته و تلاش برای عبور از جریان آب پرهیز کنند و هنگام وقوع رعدوبرق نیز از حضور در فضا‌های باز و زیر درختان خودداری داشته باشند. 

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و اطلاعات دقیق محل حادثه را در اختیار کارشناسان مرکز ارتباطات قرار دهند.

منبع: اورژانس کشور

برچسب ها: سیلاب ، اورژانس
خبرهای مرتبط
به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس اورژانس کشور؛
نگاهی به اقدامات سازمان اورژانس با وجود تحریم‌ها و محدویت منابع
ضرورت جایگزینی ۵۰۰۰ دستگاه آمبولانس برای رسیدن به شرایط مطلوب تر + فیلم
نشست خبری رئیس سازمان اورژانس کشور؛
مذاکره اورژانس با سازمان استخدامی برای اخذ مجوز جذب ۵ هزار نفر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاظمی: آموزش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود
آیا پیتزا برای سلامت کودکان ارزش غذایی دارد؟
آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ در استان‌های تحت تأثیر هشدار‌های هواشناسی
مدارس زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه و سنگر امیدآفرینی هستند
روش‌های نوین ترمیم جوش و آکنه و درمان آن چگونه است؟
سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر جنایات جنگی و بحران‌های آموزشی، بی‌سابقه است
پوشش بیمه‌ای ۶۹ قلم داروی درمان ناباروری/ هزینه کرد ۱۴۰ میلیاردی برای بیماران خاص
ماده‌ای طبیعی که از کبد در برابر اثرات پیری محافظت می‌کند
آزمایش موشک فضایی «بلو اوریجین» به تعویق افتاد
مهاجرانی: نه یک وجب که حتی بند انگشتی از خاک کشور را از دست ندادیم
آخرین اخبار
آماده‌باش اورژانس ۱۱۵ در استان‌های تحت تأثیر هشدار‌های هواشناسی
صندوق توسعه عدالت آموزشی در آستانه نهایی‌شدن؛ تحول در ساختار مشارکت آموزشی کشور
سم آلتمن: هوش مصنوعی از باهوش‌ترین دانشمندان باهوش‌تر شده است
اکتبر ۲۰۲۶: گرم‌ترین ماه اکتبر در تاریخ جهان
روش‌های نوین ترمیم جوش و آکنه و درمان آن چگونه است؟
ماده‌ای طبیعی که از کبد در برابر اثرات پیری محافظت می‌کند
هوش مصنوعی اختصاصی؛ گامی نو در مسیر توسعه زیرساخت‌های بومی فناوری اطلاعات
پوشش بیمه‌ای ۶۹ قلم داروی درمان ناباروری/ هزینه کرد ۱۴۰ میلیاردی برای بیماران خاص
فهرستی مخفی از هزاران کلمه مسدود شده در صفحه کلید آیفون
آزمایش موشک فضایی «بلو اوریجین» به تعویق افتاد
استرس محیط کار: تأثیر آن بر پوست و توصیه‌هایی برای کاهش آن
معرفی گوشی جان‌سخت RugOne؛ مجهز به دوربین‌های دید در شب
پرتاب ۴ ماهواره چینی با استفاده از یک موشک تجاری
آیا پیتزا برای سلامت کودکان ارزش غذایی دارد؟
مدارس زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه و سنگر امیدآفرینی هستند
کنتور‌های هوشمند سیم‌کارت‌خور؛ راهکاری فناورانه برای مدیریت مصرف و شناسایی نشتی آب
مهاجرانی: نه یک وجب که حتی بند انگشتی از خاک کشور را از دست ندادیم
کاظمی: آموزش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود
حفظ پیوند خانواده و مدرسه خط مقدم پاسداری از حق آموزش کودکان در برابر تروریسم است
سکوت نهاد‌های بین‌المللی در برابر جنایات جنگی و بحران‌های آموزشی، بی‌سابقه است
تغییرات کتاب‌های درسی هر ۵ سال یک‌بار اعمال می‌شود