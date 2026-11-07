فرمانده پلیس راه مازندران، از انسداد جاده کرج - چالوس و آزاد راه تهران - شمال به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هادی عبادی فرمانده پلیس راه مازندران گفت: حوالی ساعت ۱۶ امروز مسیر رفت و برگشت این جاده به علت شرایط نامساعد جوی در نقاطی از محور به ویژه پیج هزار چم این محور مسدود شد.

وی توضیح داد: این تصمیم با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، فرماندهی انتظامی مازندران و رئیس پلیس راه کشور و با هدف پیشگیری از خطرات جانی و مالی اتخاذ شده است.

فرمانده پلیس راه مازندران گفت که انسداد محور تا اطلاع بعدی ادامه دارد و بازگشایی مسیر منوط به بررسی شرایط جوی و اطمینان از ایمنی تردد خواهد بود.

جاده کرج - چالوس و آزاد راه تهران - شمال به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شدسرهنگ عبادی با هشدار به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند، گفت: با توجه به انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، رانندگان برای تردد به شمال کشور از مسیر‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به بارش باران در اغلب محور‌های استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.

هم اکنون برابر گزارش‌ها در بیشتر نقاط مازندران به ویژه کوهستانی با بارندگی و مه غلیظ همراه است.

محور چالوس - کرج حدود ۱۶۰ کیلومتر طول دارد که حدود ۸۰ کیلومتر آن مربوط به حوزه مازندران است.