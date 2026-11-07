فرمانده پلیس راه مازندران، از انسداد جاده کرج - چالوس و آزاد راه تهران - شمال به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هادی عبادی فرمانده پلیس راه مازندران گفت: حوالی ساعت ۱۶ امروز مسیر رفت و برگشت این جاده به علت شرایط نامساعد جوی در نقاطی از محور به ویژه پیج هزار چم این محور مسدود شد.

وی توضیح داد: این تصمیم با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، فرماندهی انتظامی مازندران و رئیس پلیس راه کشور و با هدف پیشگیری از خطرات جانی و مالی اتخاذ شده است.

فرمانده پلیس راه مازندران گفت که انسداد محور تا اطلاع بعدی ادامه دارد و بازگشایی مسیر منوط به بررسی شرایط جوی و اطمینان از ایمنی تردد خواهد بود.

جاده کرج - چالوس و آزاد راه تهران - شمال به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شدسرهنگ عبادی با هشدار به مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند، گفت: با توجه به انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، رانندگان برای تردد به شمال کشور از مسیر‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به بارش باران در اغلب محور‌های استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.

هم اکنون برابر گزارش‌ها در بیشتر نقاط مازندران به ویژه کوهستانی با بارندگی و مه غلیظ همراه است.

محور چالوس - کرج حدود ۱۶۰ کیلومتر طول دارد که حدود ۸۰ کیلومتر آن مربوط به حوزه مازندران است.

برچسب ها: جاده چالوس ، شرایط جوی
خبرهای مرتبط
بسته بودن جاده چالوس تا ساعت ۲۱ امشب دوشنبه
جاده چالوس یکطرفه شد
جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال بازگشایی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماجرای نزاع و مصدومیت یک دانش آموز در مدرسه شهید فیروزپور تنکابن
هشدار نارنجی هواشناسی مازندران؛ خطر سیل، رعدوبرق و بارش برف از امروز
نجات ۲ مفقودی در کوه‌های سوادکوه
تشکیل نمایشگاه دائمی کالا‌های اساسی در همه شهر‌های مازندران
جاده چالوس به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شد
کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور
آماده‌باش کامل راهداران مازندران در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی
آخرین اخبار
جاده چالوس به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شد
ماجرای نزاع و مصدومیت یک دانش آموز در مدرسه شهید فیروزپور تنکابن
تشکیل نمایشگاه دائمی کالا‌های اساسی در همه شهر‌های مازندران
کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور
آماده‌باش کامل راهداران مازندران در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی
نجات ۲ مفقودی در کوه‌های سوادکوه
هشدار نارنجی هواشناسی مازندران؛ خطر سیل، رعدوبرق و بارش برف از امروز
شهادت یک بسیجی ساروی در منطقه عملیاتی جنوب
بیمه فوری ابنیه و تأسیسات واحد‌های مرغداری و کلنی‌های زنبور عسل در مازندران
شکست شهرداری قائمشهر در آغاز لیگ ۳ فوتبال کشور 