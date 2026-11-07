باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، بخش‌هایی از شهر کی‌یف، پایتخت این کشور با قطعی برق، اختلال در تأمین آب و مشکلات گرمایشی مواجه شده است.

در پی این اختلالات، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه در حملات شبانه خود به کی‌یف و مناطق اطراف از ۱۷۲ پهپاد و ۳۶ موشک بالستیک استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، پست‌های برق در پنج منطقه اوکراین هدف قرار گرفتند. یکی از این تأسیسات، دو نیروگاه هسته‌ای را به پایتخت متصل می‌کند. همچنین پل شمالی کی‌یف، یکی از مسیر‌های اصلی حمل‌ونقل شهر، به دلیل آسیب به سطح جاده و خطوط برق برای تعمیرات مسدود شد.

زلنسکی با متهم کردن مسکو به تلاش برای فرو بردن اوکراین در خاموشی، از کنگره آمریکا خواست حمایت بیشتری از کی‌یف به عمل آورد.

این حملات در حالی انجام شده که قرار است مذاکره‌کنندگان روسیه، اوکراین و آمریکا روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی برای بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ دیدار کنند.

با این حال، زلنسکی نسبت به طرح پیشنهادی جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ برای ایجاد چارچوب امنیتی جدید در اروپا ابراز تردید کرده است. او تأکید کرد که هرگونه توافق باید با پایان جنگ و ارائه تضمین‌های امنیتی معتبر به اوکراین همراه باشد.

منبع: گاردین