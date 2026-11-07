رئیس جمهور در تماس تلفنی با فرزند آیت الله العظمی وحید خراسانی، ضمن جویا شدن وضعیت سلامت این مرجع عالی قدر، برای ایشان سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسالت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، فرزند حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، ضمن جویا شدن از وضعیت سلامت و روند درمان این مرجع عالی‌قدر، برای ایشان سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن آرزوی سلامتی برای حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، در جریان آخرین وضعیت درمان و شرایط جسمانی ایشان قرار گرفت.

پزشکیان همچنین با تأکید بر جایگاه والای مراجع عظام تقلید و نقش ارزشمند آنان در هدایت معنوی و دینی جامعه، از درگاه خداوند متعال، سلامتی و عافیت کامل این مرجع عالی‌قدر را خواستار شد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آیت الله وحید خراسانی
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