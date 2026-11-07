باشگاه خبرنگاران جوان - اظهارات متناقض رضا پهلوی درباره فراخوان‌های دی‌ماه سال گذشته و نقش او در آشوب‌های خیابانی، بار دیگر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده؛ مواضعی که به نظر می‌رسد پهلوی با طرح آنها، بیش از هر چیز در حال زیر سؤال بردن و هدف قرار دادن مواضع قبلی خود است.

رضا پهلوی اخیراً در بروکسل اظهاراتی داشته که بخش‌های مختلف آن مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه قرار گرفته است.

او در بخشی از سخنرانی خود در پارلمان اروپا، به موضوعی بحث‌برانگیز درباره فراخوانی که در دی‌ماه سال گذشته برای آشوب در ایران صادر کرده بود، اشاره می‌کند. پهلوی با تکرار ادعای بی‌اساس مبنی‌بر کشته شدن ۴۰ هزار ایرانی، گفته: «مردم ایران به فراخوان من پاسخ دادند».

رضا پهلوی در حالی به فراخوان و به‌طور کلی نقش خود در دی‌ماه سال پیش اذعان می‌کند که پیش‌تر ـ یعنی در اردیبهشت امسال ـ طی یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین، سخن کاملاً متضادی با آنچه اخیراً در بروکسل به زبان آورده گفته بود.

در بخشی از این نشست خبری، یکی از خبرنگاران پرسشی مطرح می‌کند که به بی‌اعتنایی رضا پهلوی در قبال جان مردم ایران اشاره دارد؛ اما وی در پاسخ، چنین ادعا می‌کند: «همان موقع که آن اتفاق‌های ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی) افتاد، از مردم خواستم در خانه بمانند تا از خود حفاظت کنند؛ اول و مهم‌تر از همه، امنیت شخصی‌شان را اولویت قرار دهند».

هرچند سخنان رضا پهلوی در بروکسل کاملاً اظهاراتش در برلین را آن هم فقط در فاصله چند ماه نقض می‌کند، اما این نکته نیز جالب توجه است که وی پس از ۱۸ و ۱۹ دی، یعنی درست در ۲۰ دی‌ماه، مجدداً فراخوانی برای ایجادِ دوباره آشوب ارسال کرده بود.

گفتنی است که اخیراً ویدئو دیگری از صحبت‌های رضا پهلوی ـ که مربوط به حضورش در ایتالیا است ـ منتشر شده که مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفته است: «زمانی می‌توانم فراخوان بعدی را ارسال کنم که مطمئن باشم میزان تلفات به حداقل ممکن می‌رسد؛ نه اینکه مردم را به خیابان بکشانند و همان اتفاقی که در هشتم و نهم ژانویه اتفاق افتاد تکرار شود».

اگرچه رضا پهلوی می‌کوشد خود را نگران جان ایرانیان نشان دهد، اما همینکه آنها را «تلفات» می‌نامد نیز در جای خود قابل تأمل است؛ البته او بار‌ها از این واژه برای ایرانی‌ها استفاده کرده که مورد توجه قرار گرفته است.

جالب توجه است که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی، ویدئویی از «فروغ کنعانی» یکی از عناصر نزدیک به رضا پهلوی ـ که در شبکه‌های فارسی‌زبانِ خارجی حضور می‌یابد ـ وایرال شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. وی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی مدعی شده که «این فراخوان رضا پهلوی نبود که مردم را به خیابان‌ها کشید؛ چون مردم در خودشان خیابان‌ها بودند».

این در حالی است که فروغ کنعانی در یکی از جلسات با رضا پهلوی، از نقش رضا پهلوی و جریانش در ایجاد آشوب‌های خیابانی در ایران سخن گفته است.

اما در مجموع آنچه به وضوح پیداست، تناقض‌گویی شدیدی است که گریبان رضا پهلوی و اطرافیانش را گرفته و آنها را رها نمی‌کند.

پهلوی بار‌ها با اظهارات خود، اظهارات قبلی‌اش را نقض کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با عنوان «سلطان تناقض» از وی یاد می‌کنند. گویا سلطنت‌طلبان در مواقع مختلف، مواضع مختلف اتخاذ می‌کنند و با تغییر شرایط، نظرات خود را نیز تغییر می‌دهند.

منبع: فارس