سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد برنامه ائتلاف حامی اوکراین برای برگزاری رزمایش نظامی پیش از مذاکرات، نشان می‌دهد اروپا جایگاهی در میز مذاکره ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت برنامه ائتلاف کشور‌های حامی اوکراین برای آغاز رزمایش‌های نظامی در آستانه مذاکرات مربوط به این کشور، بار دیگر ثابت می‌کند که اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات ندارند.

وی با اشاره به زمان‌بندی این رزمایش‌ها اظهار داشت: «نمادین است که این رزمایش‌ها درست پیش از ازسرگیری رایزنی‌های روسیه، آمریکا و اوکراین برای حل‌وفصل مناقشه در ابوظبی آغاز می‌شوند. این موضوع بار دیگر تأیید می‌کند که اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات ندارند.»

منبع: تاس

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، جنگ اوکراین
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