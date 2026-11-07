وزیر خارجه عراق اعلام کرد واشنگتن از بغداد خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران به‌جز دو گذرگاه را مسدود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق می‌گوید که واشنگتن به‌طور رسمی از بغداد خواسته است تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران، به‌جز دو گذرگاه را مسدود کند.

او همچنین با اشاره به مسدود شدن تنگه هرمز در پی جنگ علیه ایران، گفت که عراق به دلیل توقف صادرات نفت از طریق این آبراه، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است. وزیر خارجه عراق در عین حال تاکید کرد که پس از دستیابی به تفاهم‌هایی با واشنگتن و تهران، صادرات نفت از سر گرفته شده است.

این مقام عراقی همچنین اعلام کرد که بغداد در حال تحقیق درباره حملاتی است که از خاک عراق علیه کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام شده و اینکه تلاش می‌کند اختلافات خود با عربستان را از طریق گفت‌و‌گو حل‌وفصل کند.

اشاره او به حملات پهپادی علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان است. اواخر شهریور امسال، چند پهپاد از استان میسان در جنوب شرقی عراق به خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان حمله کرده و موجب توقف عملکرد آن شدند. در ادامه، دولت عراق تأیید کرد که حمله از خاک این کشور انجام شده است. 

نیرو‌های امنیتی عراق بعداً سکوی پرتاب پهپاد‌ها را کشف و توقیف کردند، اما عاملان حمله هنوز به‌طور رسمی شناسایی نشده‌اند. 

مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق پیش‌تر گفته بود بغداد تا زمان شناسایی و بازداشت مظنونان، نتایج تحقیقات را علنی نمی‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گذرگاه مرزی ، عراق و ایران ، فواد حسین
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