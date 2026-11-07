تیم فوتبال بانوان خاتون بم با شکست مقابل نماینده میانمار، از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم فوتبال بانوان خاتون بم در سومین و آخرین مسابقه خود از دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز شنبه، ۱۶ آبان به مصاف آیه یاوادی میانمار رفت و با نتیجه ۳ - ۰ شکست خورد تا با ۳ شکست پیاپی از گردونه این رقابت‌ها کنار برود.  

تیم خاتون در گروه اول این رقابت‌ها حضور داشت که مقابل نگوهیانگ کره‌شمالی با نتیحه ۶ بر یک، برابر ایناک کوبه لئونسا ژاپن با حساب ۴ بر یک و در دیدار با آیه یاوادی میانمار ۳ بر صفر شکست خورد تا در جایگاه چهارم این گروه قرار بگیرد.

به این ترتیب نماینده فوتبال ایران از صعود به یک‌چهارم نهایی بازماند.

برچسب ها: لیگ قهرمانان آسیا ، خاتون بم
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