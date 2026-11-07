باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه تلویزیونی تی‌وی‌ان ۲۴ روز شنبه به نقل از مقام‌های آتش‌نشانی لهستان گزارش داد که در تیراندازی در مرکز شهر کراکوف، دست‌کم پنج نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که تیراندازی در میدان اصلی شهر رخ داده و هم‌زمان عملیات پلیس در خیابان دیتلا در نزدیکی محل حادثه ادامه داشته است. نیرو‌های پلیس و امدادی از جمله یک بالگرد اورژانس در اطراف کلیسای مریم مقدس در محل حاضر شدند.

بر اساس گزارش‌ها، فرد مهاجم از داخل یک خودروی در حال حرکت به سوی افراد تیراندازی کرده است.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که مقام‌ها در حال بررسی پیشینه و تمامی ابعاد این حمله هستند. تام رز، سفیر آمریکا در لهستان نیز کشته شدن چند نفر در این تیراندازی را تأیید کرد.

منبع: رویترز