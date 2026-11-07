باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - این دوره از رقابت‌ها در چهار رده سنی برگزار شد و ورزشکاران شرکت‌کننده در شرایطی رقابتی، توانایی‌های جسمانی، قدرت عضلانی، آمادگی تخصصی و مهارت‌های فنی خود را در یکی از شاخه‌های تخصصی ورزش‌های قدرتی به نمایش گذاشتند.

ددلیفت به‌عنوان یکی از حرکات پایه و تخصصی رشته پاورلیفتینگ، مستلزم برخورداری از قدرت حداکثری، تکنیک صحیح اجرا، هماهنگی عصبی‌عضلانی، تمرکز و آمادگی جسمانی مطلوب است؛ از همین رو، حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار در این رقابت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه ورزش‌های قدرتی در منطقه شمالغرب کشور و سلماس است.

در پایان این مسابقات، شهرستان‌های ارومیه، خوی و سلماس موفق شدند بترتیب جایگاه‌های اول تا سوم رقابت‌ها را به خود اختصاص دهند و امير حسين ميرحاجی از شهرستان سلماس عنوان اورال با لوازم و مبين اسمعيلی از شهرستان ميانه نیز عنوان اورال بدون لوازم را کسب کردند.

این رویداد ورزشی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود که ضمن بازدید از روند برگزاری مسابقات، از نزدیک شاهد رقابت ورزشکاران و ظرفیت‌های موجود در رشته‌های قدرتی بودند.

میزبانی سلماس از این دوره از مسابقات، گامی مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی، شناسایی استعدادهای مستعد، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و ایجاد بستر مناسب برای تعامل و رقابت میان قدرتی‌کاران منطقه به شمار می‌رود.

اسمائیل‌پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی ارزشمند برای تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی و معرفی توانمندی‌های ورزشی شهرستان دانست و گفت: امیدواریم با تداوم حمایت مسئولان، هیات‌های ورزشی و مجموعه‌های مرتبط، شاهد گسترش و ارتقای جایگاه یکایک رشته های ورزشی در سلماس باشیم.