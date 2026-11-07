نخست‌وزیر اسپانیا تأکید کرد انتخابات ۲۹ نوامبر نشان خواهد داد که این کشور مستقل از قدرت‌های خارجی اداره می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا روز شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر تاراگونا گفت انتخابات سراسری ۲۹ نوامبر نشان خواهد داد که اسپانیا از داخل این کشور اداره می‌شود، نه از واشنگتن، تل‌آویو، بوئنوس‌آیرس یا مسکو.

وی با تأکید بر مخالفت خود با نفوذ جریان راست افراطی بین‌المللی گفت: «با آرای خود به آنها خواهیم گفت که اسپانیا از اسپانیا اداره می‌شود، نه از واشنگتن، تل‌آویو، بوئنوس‌آیرس یا مسکو.»

سانچز همچنین تأکید کرد که اجازه نخواهد داد کشورش به پایگاه یا حیاط خلوت راست افراطی بین‌المللی تبدیل شود.

نخست‌وزیر اسپانیا در ادامه از مواضع دولتش در سیاست خارجی، مخالفت با جنگ علیه ایران و نسل‌کشی در غزه دفاع کرد و بار دیگر بر حمایت از تشکیل کشور فلسطین و همزیستی مسالمت‌آمیز میان فلسطین و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی همچنین از تصمیم خود برای رد درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا به هزینه‌های دفاعی دفاع کرد و گفت دولت همچنان آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و بازنشستگی را در اولویت قرار خواهد داد.

سانچز در پایان وعده داد به مقابله با جریان راست افراطی ادامه دهد و اسپانیا را الگویی الهام‌بخش برای جهان توصیف کرد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: اسپانیا ، پدرو سانچز
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