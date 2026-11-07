باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ده‌ها هزار نفر در فرانسه امروز (شنبه) برای چهارمین آخر هفته متوالی در شهر‌های مختلف این کشور علیه دولت تظاهرات کردند؛ اعتراضاتی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ و افزایش حمایت از جریان راست افراطی، ابعاد سیاسی گسترده‌تری پیدا کرده است.

مقامات فرانسه پیش‌بینی کرده‌اند که حدود ۱۷۰ هزار نفر در سراسر کشور، از جمله ۶۰ هزار نفر در پاریس در این تجمعات شرکت کنند. در همین حال، حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی برای مقابله با بروز ناآرامی مستقر شدند.

این اعتراضات از اوایل مهر و در پی نارضایتی دانش‌آموزان از شرایط مدارس آغاز شد و با پیوستن دانشجویان و گروه‌های کارگری گسترش یافت. معترضان خواستار بهبود شرایط اقتصادی، افزایش دستمزد‌ها و اختصاص بودجه بیشتر به آموزش هستند.

دولت فرانسه در شرایطی به دنبال راهکاری برای مهار اعتراضات است که بدهی سنگین کشور، محدودیت‌هایی برای اقدامات اقتصادی آن ایجاد کرده است. قرار است نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان درباره دستمزد‌ها و قدرت خرید مردم گفت‌و‌گو کند.

در همین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مارین لوپن، نامزد راست افراطی در حال حاضر شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ و ورود به کاخ الیزه دارد. ژان لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال نیز در حال حاضر رقیب اصلی او به شمار می‌رود؛ اما متحدان سابق میانه‌روی مکرون در جایگاه رقیب اصلی لوپن قرار ندارند.

منبع: رویترز