باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با قانون شکنان طی عملیات‌هایی موفق به کشف ماینر، توقیف محموله‌های قاچاق و دستگیری تبهکاران شدند.

توقیف محموله سوخت خارج از شبکه توزیع در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده ازتوقیف تریلر تانکر حامل ۲۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه فرمانده انتظامی شهرستان آباده اظهار کرد: ماموران پاسگاه خسرو شیرین در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصفهان -شیراز به یک دستگاه تریلرتانکر مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، ۲۸ هزار لیتر گازوییل به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند، تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

کشف موتور جرثقیل بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف موتور جرثقیل ۲۵ تنی بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه نیسان به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک شدند و با هماهنگی مرجع قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه موتور جرثقیل ۲۵ تنی بدون مجوز قانونی را کشف کردند.

سرهنگ عسکری با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند، ادامه داد: در این خصوص راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۱۰۰ گوسفند بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از توقیف ۴ دستگاه خودرو حامل ۱۰۴ راس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به ۴ دستگاه خودرو (۲ دستگاه نیسان و ۲ دستگاه ایسوزو) حامل احشام مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو‌ها تعداد ۱۰۴ راس احشام که بدون هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۹ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارق با ۳۰ فقره سرقت در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری یک سارق سابقه‌دار خبر داد که در تحقیقات پلیسی به ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن اعتراف کرد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و اماکن در سطح شهرستان، مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان سابقه‌دار شدند.

او افزود: متهم که دارای سابقه سرقت و اعتیاد بود، در جریان بازجویی به عمل آمده و با ارائه مدارک و مستندات جمع آوری شده از سوی مأموران، به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت اعتراف و ۲ نفر از همدستان خود را نیز معرفی کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری سایر همدستان او در دستور کار پلیس قرار دارد.

عامل تیراندازی در شیراز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری خانوادگی و تیراندازی با اسلحه شکاری به سمت افراد در یکی از روستا‌های اطراف شیراز که منجر به جراحت یک نفر شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه سیاخ دارنگون قرار گرفت.

او افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه عامل تیراندازی در یکی از روستا‌های اطراف شیراز شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده او را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف آرد خارج از شبکه توزیع در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف بیش از ۲ تن آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی کناره هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان، حامل بار مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو، ۲ تن و ۷۶۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: پلیس با تمام توان با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و از شهروندان درخواست کرد جهت تامین مایحتاج و اقلام ضروری، اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه با تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

توصیه پلیس به شهروندان برای پیشگیری از سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی

فرمانده انتظامی پاسارگاد با هدف پیشگیری از سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی، نسبت به شگرد مجرمانه سارقان با استفاده از دستگاه‌های اسکیمِر هشدار داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علیزاده فرمانده انتظامی پاسارگاد اظهار کرد: اسکیمِر دستگاهی کوچک است که سارقان با استفاده از آن، اطلاعات کارت بانکی شهروندان را کپی کرده و زمینه سوءاستفاده از حساب‌های بانکی آنان را فراهم می‌کنند.

او به شهروندان توصیه کرد: هنگام استفاده از خودپرداز‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان، به ظاهر و سلامت دستگاه توجه داشته باشند.

هنگام وارد کردن رمز کارت، حتماً مراقب اطراف خود باشید که کسی متوجه وارد کردن رمز نشود.

از واگذاری کارت بانکی و اعلام رمز آن به دیگران خودداری کنند.

موجودی و تراکنش‌های بانکی خود را به صورت مستمر بررسی کنند.

در صورت مشاهده هرگونه دستگاه یا تجهیزات مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی تصریح کرد: افزایش آگاهی و رعایت نکات ساده امنیتی، نقش مؤثری در پیشگیری از کلاهبرداری‌های بانکی دارد و هوشیاری شهروندان می‌تواند فرصت سوءاستفاده را از مجرمان سلب کند.

کشف ماینر قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: ماموران انتظامی در پی دریافت خبری مبنی بر راه اندازی مزرعه استخراج رمزارز دیجیتال در یکی از روستا‌های بخش خشت، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مرجع قضایی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزلی خالی از سکنه تعداد ۹ دستگاه ماینر قاچاق به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و از مدار برق خارج شد.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: با توجه به خالی از سکنه بودن منزل، تلاش برای دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ مصطفایی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی که موجب اخلال در شبکه توزیع برق و تضییع حقوق عمومی می‌شود، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس