باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نهم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمان ماینتس بود که درنهایت باواریاییها با نتیجه ۲ - ۱ به برتری رسیدند.
یاشوا کیمیش در دقیقه ۱۴ و لنارت کارل در دقیقه ۵۷ برای بایرن مونیخ گلزنی کردند.
خبر بد برای بایرنیها در این دیدار مصدومیت مانوئل نویر بود که یوناس اوربیگ در دقیقه ۴۵ جایگزین سنگربان کهنه کار باواریاییها شد.
فیلیپ تیتس در دقیقه ۲+۹۰ موفق شد یکی از گلهای خورده را برای ماینتس جبران کند، اما آنها زمانی برای جبران دوم نداشتند تا در خانه بازنده شوند.
بایرن مونیخ با این پیروزی خارج از خانه ۲۱ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.
در دیگر دیدار مهم این هفته دورتموند در سیگنال ایدونا با نتیجه ۲ - ۱ از سد الفرسبرگ گذشت و ۲۱ امتیازی شد تا با تفاضل کمتر همچنان نسبت به بایرن مونیخ در رده دوم جدول قرار داشته باشد.
فلیکس انمچا در دقایق ۵۵ و ۷۱ موفق شد ۲ بار زردپوشان گلزنی کند. تک گل الفرسبرگ را نیز نوئل فوتکو در دقیقه ۸۱ به ثمر رساند.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
لایپزیگ ۵ - ۲ آگزبورگ
پادربورن ۲ - ۲ آینتراخت فرانکفورت