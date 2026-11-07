فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی از اجرای یک طرح موفق اطلاعاتی در استان خبر داد که طی آن ضمن انهدام دو باند قاچاق سلاح و مهمات ۱۳۸ قبضه انواع سلاح غیرمجاز کشف و ۲۹ قاچاقچی دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات اقتدارآفرین اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و ضربه به شبکه قاچاق تسلیحات مرزبانان استان با رصد دقیق اطلاعاتی و عملیات‌های هدفمند موفق شدند این محموله بزرگ را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در جریان این طرح علاوه بر انهدام ۲ باند قاچاق سلاح و مهمات و توقیف ۴ دستگاه خودرو، تعداد ۱۳۸ قبضه انواع سلاح و ۶۵۵ تیر مهمات کشف و ۲۹ نفر از متهمان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر استمرار این طرح‌ها خاطرنشان کرد: مقابله قاطع با قاچاقچیان تسلیحات و عوامل ناامن‌کننده جامعه با جدیت در دستور کار مرزبانان قرار دارد و این روند تا تحقق امنیت پایدار در مرزها ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: کشف اسلحه قاچاق ، مرزبانی
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