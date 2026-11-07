باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای پرتردد منتهی به تهران سنگین است و محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل گزنگ تا آب‌اسک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال نیز تردد بدون مشکل جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محورهای شمالی کشور با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند.

ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ ساوه

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده ناصرآباد و محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و محمدشهر سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین نیز در حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پایانه شهید کلانتری ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، ترافیک در آزادراه تهران ـ ساوه و بالعکس در حدفاصل فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر و همچنین در محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع سنگین است.

بارش باران و مه‌گرفتگی در محورهای ۲۰ استان

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت جوی سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، ایلام، اصفهان، خوزستان و زنجان گزارش شده است.

محرابی‌نیا در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی کشور اظهار کرد: محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر رفت و برگشت مسدود هستند.

وی همچنین محورهای غیرشریانی مسدود را شامل محور دهق ـ گلپایگان و فشم ـ طالقان اعلام کرد.

به رانندگان توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با توجه به بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی استان‌ها، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.