باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر پانکین، معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که آمریکا مایل است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست گروه ۲۰ که قرار است ماه دسامبر در شهر میامی برگزار شود، شرکت کند.

پانکین اظهار داشت که ترکیب هیئت نمایندگی روسیه مطابق روال معمول، یک روز پیش از برگزاری نشست مشخص خواهد شد. وی تأکید کرد که روسیه در هر صورت در سطحی عالی در این نشست نماینده خواهد داشت.

او همچنین افزود که واشنگتن بار‌ها تمایل خود را برای حضور پوتین در نشست میامی اعلام کرده و این موضوع را اقدامی عادی و در چارچوب مسئولیت‌های آمریکا به‌عنوان رئیس دوره‌ای نشست گروه ۲۰ دانست.

نشست سران گروه بیست روز‌های ۲۳ و ۲۴ آذر در شهر میامی آمریکا برگزار می‌شود. این اولین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است که آمریکا میزبان این نشست شده است.

منبع: بریکینگ نیوز