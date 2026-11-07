باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت برق با اشاره به دستاورد‌های نمایشگاه صنعت برق، اظهار داشت: در این نمایشگاه نوآوری‌های بسیار ارزشمندی توسط جوانان و صنعتگران داخلی به نمایش گذاشته شد که نشان‌دهنده پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت برق کشور باید در زمره برترین‌های دنیا قرار گیرد، اظهارکرد: نمی‌گویم بهترین باشیم، چرا که بهترین بودن بسیار سخت است، اما یکی از بهترین‌ها بودن دست‌یافتنی است.

علی‌آبادی درباره برنامه‌های اقتصادی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اضافه کرد: تلاش می‌کنیم نقشه‌ای طراحی شود که مردم کم‌مصرف در این حوزه دچار آسیب نشوند و بار مصرفی بر دوش کسانی باشد که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند. دولت به‌طور ویژه از مشترکان کم‌مصرف حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به رویکرد‌های جهانی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و الگو‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های پشت بامی خاطرنشان کرد: این رویکرد در ایران نیز از گذشته با استفاده از وام صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران داوطلب دنبال شده و جزئیات اجرایی آن با تلاش همکاران وزارتخانه در حال پیگیری است.

جهش ۱۴ برابری ظرفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گفت: در طول انقلاب اسلامی، توانمندی و ظرفیت تولید برق کشور در حدود ۱۴ برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است که این اقدام، گامی بسیار مبارک در جهت خوداتکایی به شمار می‌رود.

وی از مذاکرات گسترده با کشور‌های مختلف از جمله روسیه، بلاروس و کشور‌های منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و یادآورشد: بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق در ایران فراهم است و بنا داریم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای به حجم حدود یک میلیارد دلار در این بخش محقق کنیم و گلوگاه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران را برطرف سازیم.

کاهش تقاضای مصرف برای نخستین بار و تامین پایدار برق صنایع

علی‌آبادی موفقیت‌های صنعت برق در بخش مدیریت تقاضا را قابل تقویر دانست و ادامه داد: برای نخستین بار موفق شدیم به جای کاهش شیب رشد مصرف، تقاضای مصرف را در ابتدای دوره بین ۲ تا سه درصد کاهش دهیم؛ به طوری که پیک مصرف به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات رسید که اقدامی ارزشمند در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اسراف است.

وی درباره وضعیت تامین برق صنایع کشور تاکید کرد: در حال حاضر هیچ صنعتی بدون برق نیست و برای صنایع پتروشیمی بیش از ۱۱ درصد و در مجموع برای کل صنایع، بیش از سه درصد برق بیشتری نسبت به سال گذشته تامین شده است.

وی از لغو برخی محدودیت‌های شبانه برای صنایع با توجه به نبود استقبال کافی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری صنایع و مردم، پاییز و زمستان پیش رو با کمترین چالش سپری شود.

تعامل با وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و وضعیت مطالبات

وزیر نیرو در خصوص وضعیت سوخت نیروگاه‌ها نیز گفت: وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نسبت به ابتدای دوره بسیار مطلوب‌تر است و با همکاری وزارت نفت برای پر کردن مخازن تلاش می‌کنیم.

علی‌آبادی درباره مطالبات صنایع و بدهی‌های وزارت نیرو اظهار داشت: چالش جدی صنعت برق، فنی نیست بلکه اقتصادی است. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ همت بدهی به بخش‌های مختلف از جمله پیمانکاران داریم و از سوی دیگر مطالبات قانونی ما از بخش‌های مختلف مصرف کننده برق نیز با این رقم برابری می‌کند.

وی تاکید کرد: با پرداخت این مطالبات، امکان تسویه حساب متقابل و پوشش هزینه‌ها فراهم خواهد شد و وزارت نیرو حتی اگر لازم باشد دارایی‌های خود را به فروش برساند، از اشتغال و تولید پشتیبانی کامل خواهد کرد.

منبع: ایرنا