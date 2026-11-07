وزیر نیرو اعلام کرد: این وزارتخانه بیش از ۱۱۰ همت به صنعت برق بدهکار است و به همین میزان نیز مطالبه از بخش‌های مختلف مصرف و صنعت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت برق با اشاره به دستاورد‌های نمایشگاه صنعت برق، اظهار داشت: در این نمایشگاه نوآوری‌های بسیار ارزشمندی توسط جوانان و صنعتگران داخلی به نمایش گذاشته شد که نشان‌دهنده پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت برق کشور باید در زمره برترین‌های دنیا قرار گیرد، اظهارکرد: نمی‌گویم بهترین باشیم، چرا که بهترین بودن بسیار سخت است، اما یکی از بهترین‌ها بودن دست‌یافتنی است.

علی‌آبادی درباره برنامه‌های اقتصادی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اضافه کرد: تلاش می‌کنیم نقشه‌ای طراحی شود که مردم کم‌مصرف در این حوزه دچار آسیب نشوند و بار مصرفی بر دوش کسانی باشد که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند. دولت به‌طور ویژه از مشترکان کم‌مصرف حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به رویکرد‌های جهانی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و الگو‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های پشت بامی خاطرنشان کرد: این رویکرد در ایران نیز از گذشته با استفاده از وام صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران داوطلب دنبال شده و جزئیات اجرایی آن با تلاش همکاران وزارتخانه در حال پیگیری است.

جهش ۱۴ برابری ظرفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گفت: در طول انقلاب اسلامی، توانمندی و ظرفیت تولید برق کشور در حدود ۱۴ برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است که این اقدام، گامی بسیار مبارک در جهت خوداتکایی به شمار می‌رود.

وی از مذاکرات گسترده با کشور‌های مختلف از جمله روسیه، بلاروس و کشور‌های منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و یادآورشد: بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق در ایران فراهم است و بنا داریم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای به حجم حدود یک میلیارد دلار در این بخش محقق کنیم و گلوگاه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران را برطرف سازیم.

کاهش تقاضای مصرف برای نخستین بار و تامین پایدار برق صنایع

علی‌آبادی موفقیت‌های صنعت برق در بخش مدیریت تقاضا را قابل تقویر دانست و ادامه داد: برای نخستین بار موفق شدیم به جای کاهش شیب رشد مصرف، تقاضای مصرف را در ابتدای دوره بین ۲ تا سه درصد کاهش دهیم؛ به طوری که پیک مصرف به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات رسید که اقدامی ارزشمند در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اسراف است.

وی درباره وضعیت تامین برق صنایع کشور تاکید کرد: در حال حاضر هیچ صنعتی بدون برق نیست و برای صنایع پتروشیمی بیش از ۱۱ درصد و در مجموع برای کل صنایع، بیش از سه درصد برق بیشتری نسبت به سال گذشته تامین شده است.

وی از لغو برخی محدودیت‌های شبانه برای صنایع با توجه به نبود استقبال کافی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری صنایع و مردم، پاییز و زمستان پیش رو با کمترین چالش سپری شود.

تعامل با وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و وضعیت مطالبات

وزیر نیرو در خصوص وضعیت سوخت نیروگاه‌ها نیز گفت: وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نسبت به ابتدای دوره بسیار مطلوب‌تر است و با همکاری وزارت نفت برای پر کردن مخازن تلاش می‌کنیم.

علی‌آبادی درباره مطالبات صنایع و بدهی‌های وزارت نیرو اظهار داشت: چالش جدی صنعت برق، فنی نیست بلکه اقتصادی است. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ همت بدهی به بخش‌های مختلف از جمله پیمانکاران داریم و از سوی دیگر مطالبات قانونی ما از بخش‌های مختلف مصرف کننده برق نیز با این رقم برابری می‌کند.

وی تاکید کرد: با پرداخت این مطالبات، امکان تسویه حساب متقابل و پوشش هزینه‌ها فراهم خواهد شد و وزارت نیرو حتی اگر لازم باشد دارایی‌های خود را به فروش برساند، از اشتغال و تولید پشتیبانی کامل خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صنعت برق ، وزیر نیرو
خبرهای مرتبط
مدیرعامل توانیر خبر داد:
صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد دلاری در صنعت برق با موتور محرک طرح مهتاب
در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مردم نگران تأمین روغن و آرد نباشند/ کالاهای اساسی در انبارها ذخیره شده‌اند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۶ آبان
توسعه خدمات هوشمند درمانی در مناطق محروم کلید خورد
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت
اعتراض گندمکاران به کسر مطالبات به بهانه کیفیت
هشدار به سهامداران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری
واردات روزانه ۴ تا ۸ میلیون لیتر نفت‌گاز به صفر رسید
همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد
ادامه بارش‌ها در سواحل خزر تا سه‌شنبه / کاهش ۵ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران
آخرین اخبار
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور تا اواسط هفته
وزیر نیرو: مطالبات و بدهی‌های صنعت برق به طور برابر هر کدام بیش از ۱۱۰ همت است
ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
کشاورزان پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند
سه سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور گذشت /سهم دریا در اقتصاد چه شد؟
بازگشت خط لوله گاز بیدبلند - شیراز به چرخه
اولویت‌بندی ۴ هزار و ۵۵۰ قلم کالا برای واردات
بخش خصوصی نقش محوری در تأمین تجهیزات صنعت برق دارد/ تحویل برق به صنایع در آبان ۲۵ درصد افزایش یافت
آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴ برای بهره مندی از معافیت مالیاتی
صنعت پتروشیمی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را دنبال می‌کند
همچنان ردپای احتیاط در معاملات بسیاری از سهامداران به چشم می‌خورد
اعتراض گندمکاران به کسر مطالبات به بهانه کیفیت
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان هفته نهایی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۶ آبان
حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بنگاه‌های آسیب‌دیده
توسعه خدمات هوشمند درمانی در مناطق محروم کلید خورد
هشدار به سهامداران درباره استفاده از بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری
در حال حاضر هیچ صنعتی وجود ندارد که نیاز برق آن را تأمین نکرده باشیم
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت
الزام شرکت‌های بیمه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکیل و پیگیری پرونده‌های خسارت
برداشت و عرضه گوجه‌فرنگی نوبر پاییزه آغاز شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵
افزایش ۱۷۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر در نیمه نخست سال
ادامه بارش‌ها در سواحل خزر تا سه‌شنبه / کاهش ۵ تا ۶ درجه‌ای دمای تهران
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
مشارکت بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی و انتخاب ۲۰۶۶ پروژه نشان‌دار کردن مالیات
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطارهای تهران–جنوب را متوقف کرد
هیچ‌یک از محورهای اصلی کشور مسدود نیست