باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز شنبه مدعی شد روسیه در حملات هوایی شبانه به اوکراین، از جمله به پایتخت این کشور، از موشک‌های کره شمالی استفاده کرده است.

زلنسکی پس از گفت‌وگوی هماهنگی با مقام‌های اوکراینی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بررسی‌های فنی در محل اصابت موشک‌های بالستیک روسیه همچنان ادامه دارد.

وی ادعا کرد بر اساس ارزیابی‌های اولیه، روسیه در حمله به یکی از تأسیسات مهم انرژی اوکراین از موشک‌های «کی‌ان-۲۳» ساخت و تأمین‌شده از سوی کره شمالی استفاده کرده است. زلنسکی این موضوع را نشانه دیگری از ضرورت تقویت قابل توجه نظام تحریم‌های بین‌المللی دانست.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین مدعی شد روسیه در حملات شبانه ۳۶ موشک شلیک کرده که تنها چهار فروند از آنها رهگیری شده‌اند. وی با اشاره به ادامه کمبود شدید موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافندی پاتریوت، گفت اوکراین برای تأمین این تجهیزات به کمک آمریکا نیاز دارد و کی‌یف در تلاش است روند تحویل آنها را تسریع کند.

زلنسکی تأکید کرد تأمین این تجهیزات هم‌زمان با نزدیک شدن فصل زمستان و در آستانه دور تازه مذاکرات با میانجیگری آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. وی روسیه را متهم کرد که با ادامه حملات، در پی اعمال فشار بر اوکراین و مواضع مذاکره‌ای شرکای این کشور است.

قرار است دور تازه مذاکرات سه‌جانبه با میانجیگری آمریکا از روز سه‌شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات برگزار شود.

زلنسکی همچنین اعلام کرد به وزیر کشور اوکراین و مقام‌های محلی دستور داده است مسیر‌های جایگزین و وسایل حمل‌ونقل اضافی برای کی‌یف آماده کنند. وی گفت برنامه‌های اضطراری در سطح مدیریت شهری این پایتخت تقریباً وجود ندارد.

اوکراین همچنین امیدوار است کشور‌های اروپایی کمک‌های تازه‌ای در چارچوب ابتکار «فهرست اولویت‌دار نیاز‌های اوکراین» ارائه دهند. زلنسکی از برنامه‌ریزی برای بسته‌های جدید حمایت انرژی و تحویل تجهیزات مورد نیاز بخش لجستیک نیز خبر داد.

پیش‌تر نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده بود که پدافند این کشور در جریان حملات شبانه روسیه، ۱۴۹ فروند از مجموع ۱۷۲ پهپاد و چهار موشک بالستیک را رهگیری کرده است. به گفته این نهاد، حملات عمدتاً منطقه کی‌یف را هدف قرار داده بودند.

وزارت دفاع روسیه نیز انجام حمله‌ای گسترده به کی‌یف را تأیید و اعلام کرد تأسیسات صنایع نظامی، انرژی و حمل‌ونقل از جمله پل پیونیچنی در پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته‌اند. این وزارتخانه اعلام کرد زیرساخت‌های مورد حمله برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح اوکراین استفاده می‌شدند.

تاکنون مقام‌های روسیه و کره شمالی به ادعای زلنسکی درباره استفاده از موشک‌های کره شمالی واکنشی نشان نداده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی