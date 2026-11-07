آرسنال در هفته دهم لیگ برتر انگلیس در خانه اش هال سیتی را مغلوب کرد تا صدرنشینی اش را تثبیت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود میزبان هال سیتی بود.

آرسنال بازی را از ابتدا هجومی آغاز کرد و با تشویق هوادارانش فشار بالایی روی دروازه هال سیتی ایجاد کرده بود، اما توپچی‌ها در ضربات نهایی بدشانس بودند و در نیمه اول با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم میزبان حملات شاگردان آرتتا بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۷۲ مارتین اودگارد کاپیتان نروژی‌ها توپچی‌ها در دقیقه ۷۲ موفق شد قفل دروازه هال سیتی را باز کند.

در ادامه توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا بازی با تک گل اودگار به سود توپچی‌های لندنی به پایان برسد.

آرسنال با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و مقتدرانه در صدرجدول قرار دارد. توپچی‌ها امیدوارند امشب منچسترسیتی در خانه ناتینگهام فارست شکست بخورد و یا به تساوی برسد تا فاصله‌ها بیشتر شود.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، آرسنال ، هال سیتی ، مارتین اودگارد
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