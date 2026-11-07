مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال و استان تهران خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:: امشب  فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی کشور تشدید شده است و  فردا یکشنبه، کل سواحل دریای خزر و مناطقی از فارس، مرکز، شرق و شمال شرق کشور تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

او گفت: در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید و در سواحل شمالی وزش باد همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. بارش در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل برف خواهد بود.

وی افزود: روز دوشنبه بارندگی در نوار شمالی کشور ادامه می‌ یابد و در بیشتر مناطق کشور وزش باد و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

ضیائیان گفت:روز سه‌شنبه نیز در بخش‌ هایی از جنوب غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده و رعد و برق پیش‌ بینی می‌شود.

وی افزود: دریای خزر در روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز از روز جمعه تا یکشنبه و خلیج فارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مواج پیش‌بینی می‌ شود.

او گفت: طی پنج روز آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم و گاهی افزایش ابر خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران و گاهی رعد و برق پیش‌ بینی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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