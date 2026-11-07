باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در آیین رونمایی از مزارع الگویی ویژه محصولات کشت پاییزه، از اجرای ۵۴ مزرعه الگویی در سطح یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با مشارکت یک‌هزار و ۳۴ کشاورز، افزایش حدود ۶۰۰ تنی تولید و صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیون مترمکعب آب را به همراه داشته است.

او با اشاره به پیشگامی مازندران در اجرای طرح مزارع الگویی در کشور، افزود: سوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، نخستین رونمایی از مزارع الگویی کشور با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روستای پنبه‌چوله شهرستان ساری برگزار شد و مازندران با همراهی مجموعه بخش کشاورزی استان، در این زمینه به‌عنوان استان برتر کشور شناخته شد.

خلیلی با تشریح فلسفه اجرای مزارع الگویی، گفت: هدف از این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر میان کشاورزان مرجع و کشاورزان تابع است تا بهره‌برداران با الگوبرداری از روش‌ها، دانش فنی و تجربیات کشاورزان پیشرو، فاصله عملکردی خود را کاهش داده و به سطح تولید مزارع برتر نزدیک شوند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری را از اهداف کلان این برنامه برشمرد و گفت: کاهش شکاف عملکردی کشاورزان، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور و تسریع در انتقال دانش و فناوری با مشارکت خبرگان محلی و کشاورزان از مهم‌ترین مأموریت‌های این طرح بوده است.

خلیلی با اشاره به اقدامات آموزشی و ترویجی انجام‌شده در این زمینه، افزود: ایجاد شبکه ملی در فضای مجازی برای ارتباط مستمر کشاورزان و محققان، پاسخگویی تخصصی و آنلاین به پرسش‌های بهره‌برداران، برگزاری کلاس‌های آموزشی با همکاری شرکت‌ها و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و اجرای رویداد‌های ترویجی از جمله برنامه‌های پشتیبان مزارع الگویی بوده است.

او با تأکید بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی اجرای مزارع الگویی، گفت: تولید محصول سالم، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان آبیاری، مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول و کاهش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین دستاورد‌های این برنامه بوده است.

خلیلی افزود: در این مزارع با رعایت توصیه‌های فنی و استفاده از ظرفیت محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان، کاهش مصرف سموم و کود‌های شیمیایی، استفاده از مکانیزاسیون و مدیریت مصرف نهاده‌ها بر اساس نتایج آزمون خاک دنبال شد؛ به‌گونه‌ای که حتی در شرایط محدودیت دسترسی به کود اوره، بخشی از آثار این محدودیت با مدیریت اصولی تغذیه گیاه جبران شد.