یک تهیه‌کننده حوزه موسیقی به چالش‌های صنعت موسیقی ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مازیار عصری، خواننده، آهنگساز و تهیه‌کننده موسیقی در گفت‌وگو با رادیو فرهنگ به چالش‌های صنعت موسیقی ایران پرداخت و گفت: متاسفانه مافیا در حوزه فرهنگ وجود دارد، اما در کشور ما معنا پیدا نمی‌کند؛ چون موسیقی در ایران به گستردگی غرب نیست و نمی‌توان عنوان صنعت موسیقی را به آن اطلاق کرد. هر زمان هم که امکان داشت به صنعت تبدیل شود و پولساز شود، جلوی آن گرفته شد. هرچند به سینما و سایر هنر‌ها این بها داده شد. 

عصری در واکنش به ایجاد انحصار از سوی تعدادی تهیه‌کنندگان موسیقی در کشور و ممانعت از برگزاری کنسرت از سوی موسسات موسیقی در شهرستان‌ها گفت: باید متولی کاربلد به این حوزه ورود کند. چون منِ خواننده، آهنگساز و شاعر نمی‌دانم کارم را چگونه عرضه کنم. امثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط ممیزی انجام می‌دهد و راهکار نمی‌دهد. این در حالی است که سالیان و دهه‌های گذشته تهیه‌کنندگان موسیقی عادل‌تر بودند و مسیر توزیع موسیقی را پیش پای خواننده می‌گذاشتند. در نهایت، پول در این مسیر عادل‌تر تقسیم می‌شد. 

این خواننده ادامه داد: اما وقتی دیدند یک خواننده، آهنگساز و یا شاعر و تنظیم‌کننده نمی‌تواند کارش را ارائه دهد و این افراد کاربلد این حوزه هستند، تصمیم گرفتند در سود اینکار شریک شوند. متاسفانه بسیاری از هنرمندان ما بخاطر غم نان خودشان و کارشان را ارزان فروختند. مگر ما چند سالن موسیقی در کشور داریم؟ این سالن‌های موسیقی اکثریتشان دولتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: به‌نظرم عنوان مافیا برای این افراد عنوان بزرگی است؛ چون من این افراد را می‌شناسم و این افراد روزی به دنبال خوانندگان می‌دویدند. اما اکنون به مدیر برنامه فلان خواننده و یا به اصطلاح شما به مافیا تبدیل شده‌اند. آن شخص فلان سالن موسیقی را برای فلان خواننده برای مدت یک ماه اجاره می‌کند. اگر مثلاً آن سالن روزی ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ اجاره‌اش است، او سالن را اجاره و به چند برابر قیمت به دیگران اجاره می‌دهد و یا خودش برای خوانندگان کنسرت را برگزار می‌کند و چند برابر آن پول در می‌آورد.

برچسب ها: کنسرت ، موسیقی ، تهیه کنندگان
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