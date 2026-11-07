باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: این واحد‌ها در سایه حمایت‌های دولت فعالیت خود را از سر گرفته و زنجیره‌های تولید نیز دوباره به چرخه فعالیت بازخواهد گشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۲۷ طرح صنعتی با پیشرفت ۷۰ تا ۱۰۰ درصد در استان اردبیل در دست اجرا است که تکمیل این طرح‌ها، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و توسعه اقتصادی استان خواهد گذاشت.

اتابک افزود: باید با برنامه‌ریزی و تسریع در روند اجرا، زمینه بهره‌برداری به موقع این طرح‌ها فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد منعقد شده با کشور‌های مختلف بیان کرد: با توجه به موقعیت ممتاز استان اردبیل و ظرفیت مرزی آن باید زمینه استفاده بیشتر تجار و فعالان اقتصادی استان از این فرصت‌ها فراهم شود.

اتابک با اشاره به اینکه صنعت ۲۶ درصد ارزش افزوده استان اردبیل را ایجاد می‌کند، ادامه داد: تکمیل ظرفیت‌های صنعتی و تقویت بخش‌های دارای ضعف می‌تواند به توازن اقتصادی آن کمک کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری اردبیل حدود هفت درصد در نوسان بوده است، گفت: حدود ۶۷ درصد ارزش افزوده استان از سه رشته فعالیت مشخص تامین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توانمندی استان اردبیل در صنایع غذایی، فلزی و سلولزی و چوبی افزود: با وجود ظرفیت‌های موجود، زنجیره تولید در برخی از این صنایع کامل و پیوسته نیست و باید حلقه‌های مفقوده زنجیره‌ها برای افزایش ارزش افزوده و سرعت‌بخشی به تولید تکمیل شود.

اتابک با اشاره به وجود ۲ واحد ذوب‌آهن در استان که برای فعالیت به آهن اسفنجی نیاز دارند، بیان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل این زنجیره انجام شده و با هماهنگی استاندار اردبیل تلاش می‌شود این طرح در کمتر از یک سال به مدار تولید برسد.

وی تاکید کرد: تکمیل زنجیره‌های صنعتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استان اردبیل می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده، تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و توسعه متوازن اقتصاد استان را فراهم کند.

۱۵۶ واحد اقتصادی راکد استان اردبیل احیا شد

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل هم در این نشست با بیان اینکه از مجموع ۱۵۶ واحد اقتصادی احیا شده، ۳۴ واحد در بخش صنعت فعالیت دارد، گفت: تامین منابع مالی واحد‌ها همچنان از دغدغه‌های اصلی واحد‌های اقتصادی استان است و این موضوع در نشست با وزیر صمت نیز پیگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: حمایت از واحد‌های اقتصادی از طریق نشست‌های ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و برگزاری جلسات میدانی برای رفع مشکلات دنبال می‌شود.

امامی یگانه با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های هفتگی با فعالان اقتصادی افزود: رویکرد دولت چهاردهم در استان تسهیل فرایند‌ها و تحقق گفتمان سرمایه‌گذاری آسان است و بهبود فضای کسب‌وکار و کسب رتبه هفتم کشور در این حوزه حاصل تلاش و همراهی مجموعه دستگاه‌هاست.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور، صاحبان صنایع با تلاش و مسئولیت‌پذیری اجازه ندادند تعدیل نیرو و توقف چرخه تولید در استان اتفاق بیفتد.

امامی یگانه با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته در سفر رییس‌جمهور به واحد‌های صنعتی استان گفت: از مجموع بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش‌بینی شده، تاکنون ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به واحد‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

استاندار اردبیل همچنین از پیگیری تفاهم‌نامه ۳۳۰ هزار میلیارد ریالی تامین مالی با استفاده از روش‌های نوین خبر داد و بیان کرد: در این زمینه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تقاضا از سوی متقاضیان استان ثبت شده است.

امامی یگانه با اشاره به آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در هشت واحد صنعتی استان با حجم سرمایه‌گذاری ۱۹۰ هزار میلیارد ریال بیان کرد: این طرح‌ها در پی برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در سال گذشته وارد مرحله اجرا شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اردبیل، تکمیل هفت زنجیره ارزش را از برنامه‌های مهم توسعه اقتصادی دانست و گفت: زنجیره فولاد با تکمیل طرح آهن اسفنجی و صنایع فولادی، زنجیره مصنوعات سلولزی، نساجی و پوشاک، تولید انواع باتری، آب معدنی، لوازم ورزشی و توپ ورزشی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در تامین نیاز کشور نقش‌آفرینی کنند.