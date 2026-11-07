باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری سانا سوریه به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور گزارش داد که «دمشق هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو‌های نظامی به یمن ندارد و گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال چنین اقدامی بی‌اساس است».

این منبع همچنین در تشریح ابعاد همکاری نظامی سوریه و عربستان گفت که این همکاری در حال حاضر بر آموزش نیرو‌های سوری، تقویت توانمندی‌های نظامی آنها و تبادل تجربیات متمرکز است.

به گفته این منبع، قرار است دیدار‌های دو طرف در این خصوص از ماه آینده آغاز شود.

او افزود که این همکاری ممکن است در ادامه، با توجه به منافع مشترک دو کشور، به توافق‌نامه دفاعی متقابل یا پیوستن سوریه به توافق‌نامه مکه منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که عصر امروز خبرگزاری فرانسه به نقل از چند مقام یمنی گزارش داد که صد‌ها نظامی سوری در دو سوی مرز عربستان و یمن مستقر شده‌اند و اینکه قرار است حدود سه هزار نیروی سوری برای کمک به ائتلاف سعودی وارد عملیات علیه یمن شوند.

بر اساس این گزارش، در مراحل بعدی ممکن است شمار نیرو‌های نظامی از ۱۰ هزار نفر هم فراتر برود.

منبع: رویترز