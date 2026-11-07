دمشق می‌گوید برنامه‌ای برای اعزام نیرو به یمن ندارد و همکاری‌ها با عربستان صرفا برای انتقال تجربیات نظامی و آموزش نیرو‌های سوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری سانا سوریه به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور گزارش داد که «دمشق هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو‌های نظامی به یمن ندارد و گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال چنین اقدامی بی‌اساس است».

این منبع همچنین در تشریح ابعاد همکاری نظامی سوریه و عربستان گفت که این همکاری در حال حاضر بر آموزش نیرو‌های سوری، تقویت توانمندی‌های نظامی آنها و تبادل تجربیات متمرکز است.

به گفته این منبع، قرار است دیدار‌های دو طرف در این خصوص از ماه آینده آغاز شود.

 او افزود که این همکاری ممکن است در ادامه، با توجه به منافع مشترک دو کشور، به توافق‌نامه دفاعی متقابل یا پیوستن سوریه به توافق‌نامه مکه منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که عصر امروز خبرگزاری فرانسه به نقل از چند مقام یمنی گزارش داد که صد‌ها نظامی سوری در دو سوی مرز عربستان و یمن مستقر شده‌اند و اینکه قرار است حدود سه هزار نیروی سوری برای کمک به ائتلاف سعودی وارد عملیات علیه یمن شوند.

بر اساس این گزارش، در مراحل بعدی ممکن است شمار نیرو‌های نظامی از ۱۰ هزار نفر هم فراتر برود.

منبع: رویترز

برچسب ها: نظامیان سوریه ، یمن ، عربستان
خبرهای مرتبط
شهادت ۲۲ نفر در حمله هوایی عربستان به منازل مسکونی در استان صنعا
حملات هوایی سعودی به بازار و تاسیسات آبرسانی یمن
رویترز: سوریه نیرو‌های نظامی خود را به عربستان اعزام کرده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
بغداد: آمریکا به دنبال بستن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران است
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
اتحادیه‌های آموزش فرانسه اعلام اعتصاب کردند
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آخرین اخبار
نتانیاهو در تنگنای سیاسی؛ دعوت از مخالفان برای تشکیل کابینه‌ای بدون احزاب عربی
گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
اردوغان در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت پایان تنش‌ها میان ایران و آمریکا تاکید کرد
ترامپ اختلافات حزبی را به پرونده‌ای قضایی تبدیل می‌کند
تأسیسات آرامکو و فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت
سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
مصر پس از ۱۲ سال سفارت خود در لیبی را بازگشایی کرد
آمریکا سرکنسول لبنان در دیترویت را عنصر نامطلوب اعلام کرد
زلنسکی: روسیه در حملات به کی‌یف از موشک‌های کره شمالی استفاده کرد
مسکو: واشنگتن خواستار حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ است
ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه؛ ده‌ها هزار نیروی امنیتی در این کشور مستقر شدند
اسپانیا: انتخابات نشان خواهد داد که مادرید از واشنگتن یا تل‌آویو اداره نمی‌شود
بغداد: آمریکا به دنبال بستن گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران است
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
قطعی برق و اختلال در تأمین آب پایتخت اوکراین
زاخارووا: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات اوکراین ندارند
یک کشته و یک زخمی در پی انفجار مین در شرق سوریه
شهادت ۲۲ نفر در حمله هوایی عربستان به منازل مسکونی در استان صنعا
هشدار حماس درباره آب‌گرفتگی گسترده چادر‌های مردم غزه + تصاویر
آوارگی ۳۱۳ هزار نفر در یمن از ابتدای ماه اوت در پی تداوم حملات
تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی
وزیر دفاع آلمان: ارسال سامانه‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین امکان‌پذیر نیست
استرالیا خواستار پایان جنگ ایران شد
زلنسکی: «توافق بزرگ» مورد اشاره ترامپ می‌تواند خطرناک باشد
اتحادیه‌های آموزش فرانسه اعلام اعتصاب کردند
نیویورک‌تایمز: استیون میلر به ترامپ توصیه کرد جنگ با ایران را پایان دهد
روسیه رئیس سازمان اطلاعات نظامی خود را به مذاکرات ابوظبی اعزام می‌کند
پاریس در آستانه اعتراضات؛ احتمال حضور ۶۰ هزار نفر در تجمعات
مذاکرات قطر انرژی برای خرید سالانه ۲ میلیون تن ال‌ان‌جی از آمریکا