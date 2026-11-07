رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات نظام جدید بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت‌خانه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که عصر امروز با حضور تعدادی از اعضای کابینه دولت در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با این تفاهم نامه، فضایی فراهم شد تا بتوانیم کیفیت خدمت در بخش‌های آموزش و بهداشت به مردم را مشخص و استانداردسازی کنیم سپس بودجه‌ای که برای این کار لازم است مشخص کنیم و بعد به مدرسه یا بیمارستان اعلام می‌کنیم که باید با چه درجه‌ای از کیفیت به دانش آموزان آموزش بدهید یا بیماران را درمان کنید و اگر کیفیت تعریف شده را رعایت کنید و هزینه‌ها را کاهش دهید، پولی که داده شده به خود معلمان و مدارس یا کادر درمان و مراکز درمانی برگشت داده می‌شود.

وی افزود: ممکن است مدرسه‌ای اعلام کند که می‌خواهم در ساعات غیر آموزشی هم به دانش آموزان درس بدهم یا از ابزار‌های جدید استفاده کنم؛ لذا این موضوع فضایی ایجاد می‌کند تا هم بتوانیم شاهد افزایش کیفیت خدمات دهی باشیم و هم رقابت برای افزایش کیفیت ایجاد شود. ضمن اینکه هزینه‌ها کاهش یافته و عواید حاصل از اجرای این برنامه، به همان واحد آموزش یا درمانی (مدرسه یا بیمارستان) برگشت داده می‌شود تا امکان پرداخت بیشتری به کسی که خدمات بیشتری می‌دهد وجود داشته باشد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سال‌های اخیر توانستیم نظامات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تعریف و سامانه‌های آن را مشخص کنیم؛ امکان پرداخت پول به ذینفع نهایی نیز فراهم می‌شود. قبلا روش بودجه ریزی به این گونه بود که سازمان برنامه و بودجه منابع را به وزارت آموزش و پروش یا وزارت بهداشت و درمان تخصیص می‌داد آنها هم به استان‌ها می‌دادند سپس آنها به مدارس یا بیمارستان‌ها می‌دادند بعد در نتیجه کسی که نقطه پایانی بود، رقم چندانی گیرش نمی‌آمد، اما الان منابع را مستقیما به همان واحد نهایی می‌دهیم و به او می‌گوییم انتظار داریم همانند بخش خصوصی خدمات بدهی و این پول را هم بگیری. اگر هم توانستی صرفه جویی بیشتری کنی، همان پول برای خودت باقی می‌ماند.

وی با تأکید بر اینکه با این روش نظام بودجه ریزی تقریبا تغییر می‌کند گفت: فعلا با دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان این روش را آغاز کرده‌ایم تا سال آینده بر اساس تکلیف برنامه هفتم، به سایر دستگاه‌ها هم تسری داده شود.

حقوق معلمان و کادر درمان افزایش می‌یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه آیا این روش بر دریافتی معلمان یا کادر درمان تأثیر دارد یا نه؟ تصریح کرد: تأثیر این روش بودجه ریزی روی حقوق کادر درمان یا معلمان به این صورت است که مثلا در یک مدرسه در حال حاضر شیر آب مدام باز است چراغ‌ها روشن است یا بخاری‌ها بدون توقف روشنند از سوی دیگر تخته سیاه مدرسه شکسته یا کامپیوتر‌ها خراب است؛ در روش جدید به مدارس گفته می‌شود که شما خودتان مرکز آموزشی یا درمانی را اداره کنید هر چه قدر صرفه جویی داشتید، به معلمان یا کارمندان خود بدهید بنابراین ما اختیارات را از مرکز و پایتخت می‌گیریم و به مدارس می‌دهیم؛ در این صورت هر میزان صرفه جویی شد به معلمان آن مدرسه داده می‌شود؛ با اجرای این فرآیند، هم معلمان و کادر درمان دریافتی بیشتری دارند و هم مدارس و بیمارستان‌ها از تجهیزات باکیفیت‌تر و با کارآیی بالاتر بهره‌مند می‌شوند.

وی تأکید کرد: در آینده این روشِ بودجه ریزی حتی به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و یارانه نقدی نیز تعمیم داده می‌شود. الان هر چه قدر توصیه اخلاقی کنیم که در مصرف آب و برق و گاز صرفه جویی شود ممکن است جز برای عده‌ای محدود، اثرگذار نباشد؛ اما بودجه ابزار بهتری است و اگر صرفه جویی نکنند، وضعیت مدرسه یا بیمارستان ارتقا نمی‌یابد و از رقابت با سایر مراکز آموزشی یا درمانی جا می‌مانند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، بودجه ریزی
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