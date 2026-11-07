هماهنگی لازم برای عرضه مستقیم مرکبات مازندران در تشکل‌های تعاونی روستایی، میادین تره‌بار و زنجیره کوثر شهرداری اصفهان انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در پیگیری مشترک میان مسئولان استان‌های مازندران و اصفهان، زمینه عرضه مستقیم مرکبات مازندران در تشکل‌های تعاونی روستایی، میادین تره‌بار و زنجیره کوثر شهرداری استان اصفهان فراهم شده است.

او افزود: مولایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، و مسئولان استان‌های مازندران و اصفهان نیز در جریان این هماهنگی حضور داشته و بر ضرورت تسهیل مسیر عرضه محصولات کشاورزی و تنظیم بازار تأکید کردند.

اسلامی با اشاره به اهداف این اقدام، گفت: هدف اصلی، کاهش حلقه‌های واسطه، عرضه مرکبات با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان نهایی و رونق اقتصاد مرکبات استان مازندران است. این طرح می‌تواند با ایجاد مسیر‌های مستقیم عرضه، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را هم‌زمان تأمین کند.

او افزود: هماهنگی برای عرضه مرکبات استان مازندران در تشکل‌های تعاونی روستایی و همچنین میادین تره‌بار و زنجیره کوثر شهرداری استان اصفهان انجام شده است؛ این امر سبب حذف واسطه و عرضه با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی و رونق اقتصاد مرکبات استان مازندران خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: این سازمان بر اساس وظایف خود، اهمیت این موضوع را در بخش کشاورزی، توسعه پایدار، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی جدی می‌داند و تداوم هماهنگی‌های بین‌استانی را برای تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین منافع مصرف‌کنندگان ضروری می‌شمارد.

برچسب ها: صادرات مرکبات ، مرکبات مازندران
خبرهای مرتبط
تداوم صادرات نارنگی مازندران به کشور‌های همسایه
عزم وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار داخلی و صادرات مرکبات مازندران
صادرات بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن نارنگی و کیوی از مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماجرای نزاع و مصدومیت یک دانش آموز در مدرسه شهید فیروزپور تنکابن
هشدار نارنجی هواشناسی مازندران؛ خطر سیل، رعدوبرق و بارش برف از امروز
جاده چالوس به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شد
تشکیل نمایشگاه دائمی کالا‌های اساسی در همه شهر‌های مازندران
نجات ۲ مفقودی در کوه‌های سوادکوه
کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور
آماده‌باش کامل راهداران مازندران در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی
عرضه مستقیم مرکبات مازندران در اصفهان
اجرای ۵۴ مزرعه الگویی در مازندران
آخرین اخبار
عرضه مستقیم مرکبات مازندران در اصفهان
اجرای ۵۴ مزرعه الگویی در مازندران
جاده چالوس به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود شد
ماجرای نزاع و مصدومیت یک دانش آموز در مدرسه شهید فیروزپور تنکابن
تشکیل نمایشگاه دائمی کالا‌های اساسی در همه شهر‌های مازندران
کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور
آماده‌باش کامل راهداران مازندران در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی
نجات ۲ مفقودی در کوه‌های سوادکوه
هشدار نارنجی هواشناسی مازندران؛ خطر سیل، رعدوبرق و بارش برف از امروز
شهادت یک بسیجی ساروی در منطقه عملیاتی جنوب
بیمه فوری ابنیه و تأسیسات واحد‌های مرغداری و کلنی‌های زنبور عسل در مازندران
شکست شهرداری قائمشهر در آغاز لیگ ۳ فوتبال کشور 