باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در پیگیری مشترک میان مسئولان استان‌های مازندران و اصفهان، زمینه عرضه مستقیم مرکبات مازندران در تشکل‌های تعاونی روستایی، میادین تره‌بار و زنجیره کوثر شهرداری استان اصفهان فراهم شده است.

او افزود: مولایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، و مسئولان استان‌های مازندران و اصفهان نیز در جریان این هماهنگی حضور داشته و بر ضرورت تسهیل مسیر عرضه محصولات کشاورزی و تنظیم بازار تأکید کردند.

اسلامی با اشاره به اهداف این اقدام، گفت: هدف اصلی، کاهش حلقه‌های واسطه، عرضه مرکبات با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان نهایی و رونق اقتصاد مرکبات استان مازندران است. این طرح می‌تواند با ایجاد مسیر‌های مستقیم عرضه، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را هم‌زمان تأمین کند.

او افزود: هماهنگی برای عرضه مرکبات استان مازندران در تشکل‌های تعاونی روستایی و همچنین میادین تره‌بار و زنجیره کوثر شهرداری استان اصفهان انجام شده است؛ این امر سبب حذف واسطه و عرضه با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی و رونق اقتصاد مرکبات استان مازندران خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: این سازمان بر اساس وظایف خود، اهمیت این موضوع را در بخش کشاورزی، توسعه پایدار، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی جدی می‌داند و تداوم هماهنگی‌های بین‌استانی را برای تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین منافع مصرف‌کنندگان ضروری می‌شمارد.