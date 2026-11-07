باشگاه خبرنگاران جوان - در ۴۸ ساعت گذشته، استان‌های اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران و مرکزی تحت تأثیر سوانح جوی قرار گرفته‌اند که برای امدادرسانی به متاثرین از حوادث جوی، ۲۹ شعبه هلال احمر در ۳۳ منطقه عملیاتی در حال کمک رسانی به مردم هستند. تاکنون ۶۷۹ نفر از خدمات هلال احمر در ۴۸ ساعت اخیر بهره‌مند شده‌اند.

در این بازه زمانی یک نفر بر اثر سیل در استان کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست داده و یک نفر نیز مصدوم شده است. همچنین یک نفر در استان کرمان توسط نیرو‌های هلال احمر از مرگ حتمی نجات یافت. در استان خوزستان نیز برای ۵ نفر از متاثرین سیلاب اسکان اضطراری ایجاد شد. در سراسر مناطق متاثر از سیلاب نیز آب از ۵۲ منزل تخلیه و شرایط برای زیست مجدد در این واحد‌های مسکونی برای شهروندان فراهم شد.

همچنین ۹۴ نفر از شهروندان که در معرض سیلاب در استان‌های اصفهان، لرستان و چهارمحال و بختیاری قرار داشتند، توسط نیرو‌های هلال احمر به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۲ خودروی گرفتار در آبگرفتگی چهارمحال و بختیاری رهاسازی شدند. در ۴۸ ساعت اخیر اقلام امدادی و زیستی میان ۴۱۶ نفر از متاثرین سیلاب توزیع شده است و ارزیابی‌ها در مناطق درگیر حوادث جوی ادامه دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بالاترین حجم خدمات رسانی شبکه امداد و نجات با درگیری ۷ شعبه در استان خوزستان است. در همین راستا، عملیات امدادرسانی نیرو‌های عملیاتی در مناطق درگیر با قدرت ادامه دارد و کلیه مراکز عملیاتی در استان‌های تحت تأثیر و استان‌های معین نیز با تمام ظرفیت و تجهیزات تخصصی در آماده باش کامل به سر می‌برند.

منبع: هلال احمر