رسانه‌های لبنانی گزارش دادند وزارت خارجه آمریکا حکم اخراج سرکنسول لبنان در دیترویت را به سفارت این کشور ابلاغ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های لبنانی روز شنبه گزارش دادند آمریکا ابراهیم شراره، سرکنسول لبنان در شهر دیترویت ایالت میشیگان را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده است.

سفارت لبنان در واشنگتن به روزنامه النهار اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به‌طور رسمی تصمیم خود برای اخراج شراره را به این سفارت ابلاغ کرده است.

تاکنون وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه لبنان بیانیه رسمی درباره این موضوع منتشر نکرده‌اند.

این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی درباره مطالب قدیمی منتسب به شراره در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شده است.

وب‌سایت واشنگتن فری بیکن در گزارشی در دوم نوامبر، به مطلبی منتشرشده در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که به ادعای این رسانه، در آن این دیپلمات از حمله سال ۱۹۸۳ به محل استقرار تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت تمجید کرده بود؛ حمله‌ای که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی انجامید.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: لبنان ، وزارت خارجه آمریکا
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