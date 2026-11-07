انصارالله از انجام شش عملیات موشکی و پهپادی علیه تأسیسات نفتی، فرودگاه ریاض و مواضع نظامی عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش چندین حمله موشکی و پهپادی علیه نیرو‌های نظامی و زیرساخت‌های عربستان انجام داده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، در قالب شش عملیات نظامی، تاسیسات نفتی شرکت آرامکو، فرودگاه ریاض و همچنین نیرو‌ها و مراکز نظامی عربستان در دو سوی مرز هدف قرار گرفته است.

پیش از این، رسانه‌های یمنی گزارش دادند که در پی حمله جنگنده‌های سعودی به منطقه «الشریعه» واقع در استان صنعا یمن، ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. این حملات هوایی خانه‌های مسکونی در روستایی در نزدیکی پایتخت یمن را هدف قرار داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تاسیسات آرامکو ، انصارالله یمن ، عربستان
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