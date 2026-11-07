رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از بارش باران در ۲۰ استان و ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: برابر گزارش‌های دریافتی در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان و اصفهان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده گزنک تا آب‌اسک، آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل فیروز بهرام تا نسیم‌شهر، آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده شهرک جهان‌نما تا پایانه شهید کلانتری و آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده ناصرآباد، کمالشهر، گلشهر و محمدشهر نیمه‌سنگین است. همچنین در محور تهران-شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به محور‌های مسدود شریانی اظهار کرد: محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال در هر دو مسیر مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: محور‌های ده‌حق-گلپایگان، کمربندی محلات، محور روستایی بنه‌کوه در مسیر گرمسار-ایوانکی و محور فشند-طالقان نیز در شمار محور‌های مسدود غیرشریانی قرار دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با توجه به بارش باران در محور‌های مواصلاتی کشور به رانندگان توصیه کرد: با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از ترمز‌های ناگهانی رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند. همچنین رانندگان از سفر‌های غیرضروری در محور‌های بارانی و لغزنده خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، بارش باران
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