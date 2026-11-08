باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رادیولوژی یکی از روش‌های تشخیصی مهم و پرکاربرد در پزشکی است که با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری، پزشکان را قادر می‌سازد تا به‌طور دقیق‌تر مشکلات و بیماری‌ها را تشخیص دهند.

پیشرفت‌های علمی باعث شده که پزشکان قادر به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌ها باشند و ابزار‌های مختلف تصویربرداری پزشکی، از جمله رادیولوژی، نقش عمده‌ای در این فرآیند دارند؛ این روش می‌تواند برای بررسی اعضای مختلف بدن از جمله استخوان‌ها، بافت‌ها، ریه‌ها و اندام‌های داخلی استفاده شود و اطلاعات مهمی برای تشخیص و انتخاب درمان مناسب فراهم کند.

رادیولوژی شامل رادیوگرافی ساده، سی‌تی‌اسکن،‌ام‌آر‌آی، سونوگرافی، ماموگرافی و پزشکی هسته‌ای است که هرکدام برای بخش خاصی از بدن کاربرد دارد.

رادیولوژی با تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی مانند شکستگی، تومور، مشکلات قلبی و ریوی، نیاز به جراحی‌های تهاجمی را کاهش می‌دهد و به برنامه‌ریزی درمان کمک می‌کند.

قبل از انجام رادیولوژی، به‌ویژه در بارداری، مشورت با پزشک متخصص ضروری است و در برخی روش‌ها مانند تزریق ماده حاجب، ناشتا بودن و گزارش واکنش‌های آلرژیک پس از آن توصیه می‌شود.

در همین راستا، مرتضی صانعی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: در حال حاضر متولی توزیع دستگاه‌های رادیولوژی، وزارت بهداشت است. در سالیان گذشته راهنما‌های بالینی در زمینه تجویز‌ ام آر‌ ای تدوین شده است و متخصصان بر اساس نیاز بیمار این تجویز را انجام می‌دهند.

به گفته وی، ایران در زمینه سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی باید برنامه ریزی بیشتری انجام دهد. صانعی همچنین گفت که رشته رادیولوژی تحت تاثیر حوزه هوش مصنوعی قرار دارد.

وی تاکید کرد: الان یکی از موضوعات مطرح عدم اتصال صنعت با دانشگاه است که در این خصوص باید اقدامات بهتری انجام شود.

رئیس انجمن رادیولوژی بیان کرد: یکی از معضلات مراکز تصویربرداری نا ترازی هزینه‌ها و بدهی صندوق‌های بیمه‌گر است؛ بدهی صندوق‌های بیمه گر مشکلات زیادی در حوزه به‌روزرسانی قطعات دستگاه‌های تصویربرداری ایجاد کرده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران تصریح کرد: با فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در حوزه رادیولوژی، توسعه تصویربرداری ایجاد خواهد شد.

همچنین بهناز مرادی، متخصص رادیولوژی و عضو انجمن رادیولوژی گفت: در حال حاضر هوش مصنوعی در حوزه تصویربرداری جنین، کمک بزرگی به افزایش سرعت عمل کرده است.

به گفته وی، آموزش‌های دوره‌ای با هدف ارتقای اطلاعات متخصصان موضوعی مهم محسوب می‌شود. همچنین تشخیص سریع‌تر کمک کرده تا بیماری در مرحله اولیه درمان شود.