باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حامد تیموری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در رادیو تهران درباره عدم وجود آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی گفت: وقتی در شبکه‌های اجتماعی پستی در حمایت از جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت منتشر می‌شود، به راحتی توسط این شبکه‌ها سانسور می‌شود. هنوز با گذشت بیش از ۷ سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی، وقتی تصاویر ایشان در صفحه اینستاگرام منتشر می‌شود، بلافاصله پست توسط هوش مصنوعی حذف می‌شود و اگر اینکار استمرار داشته باشد، شبکه اجتماعی حساب کاربری فرد را می‌بندد.

تیموری ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که در شبکه اجتماعی X انجام دادم متوجه شدم ده‌ها حساب پرمخاطبی که از کشور دفاع و تبیین می‌کردند، ناجوانمردانه از سوی آقایان مدعی آزادی بیان مسدود شدند. آنها اجازه نمی‌دهند صدای حقیقت به گوش مردم برسد.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در بخش دیگر صحبت‌های خود به ضعف تبیین داشته‌های خود برای نسل جوان پرداخت و افزود: ما در بیان و معرفی داشته‌های خود ضعف داشتیم که بعضی مواقع تبدیل به پاشنه آشیل ما شده است. آنقدر رسانه‌های معاند کشور را سیاه نشان داده‌اند، که وقتی خارجی‌ها وارد کشور می‌شوند شگفت‌زده می‌شوند.