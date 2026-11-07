مصر پس از ۱۲ سال تعطیلی، سفارت خود در پایتخت لیبی را دوباره افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه مصر روز شنبه اعلام کرد که این کشور پس از ۱۲ سال، سفارت خود در طرابلس، پایتخت لیبی را بازگشایی کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده نزدیک شدن قاهره به دولت مستقر در غرب لیبی است.

این اقدام بیانگر تغییر رویکرد مصر است؛ کشوری که پیش‌تر از حامیان اصلی خلیفه حفتر، فرمانده نظامی مستقر در شرق لیبی و رقیب دولت طرابلس به شمار می‌رفت.

مصر در سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در لیبی و تعطیلی بسیاری از نمایندگی‌های خارجی، سفارت خود در طرابلس را بست. در آن دوره، دولت‌های رقیب در پایتخت و شرق این کشور شکل گرفته بودند.

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در مراسم بازگشایی سفارت گفت اهمیت تاریخی ساختمان این نمایندگی با پیوند‌های عمیق انسانی و فرهنگی میان مصر و لیبی همخوانی دارد.

لیبی، یکی از تولیدکنندگان نفت، از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ همچنان با بحران و بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو است.

در شرق لیبی، ارتش ملی این کشور به فرماندهی خلیفه حفتر، مجلس نمایندگان و دولت به ریاست اسامه حماد مستقر هستند. در غرب نیز دولت وحدت ملی به رسمیت شناخته‌شده از سوی جامعه بین‌المللی به ریاست عبدالحمید دبیبه و شورای عالی دولت در طرابلس فعالیت می‌کنند.

منبع: رویترز