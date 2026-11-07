ترامپ می‌گوید دموکرات‌ها همزمان با قدرت گرفتن در کنگره، اعضای حزب او را تهدید کرده‌اند و خواستار پیگیری قضایی این اقدامات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که به وزارت دادگستری این کشور دستور داده است اتهام‌های مربوط به تهدید و ارعاب مقامات، کمک‌کنندگان مالی و حامیان حزب جمهوری‌خواه از سوی قانون‌گذاران دموکرات را بررسی کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، دموکرات‌ها را متهم کرد که پم باندی، دادستان کل آمریکا و دیگر مقام‌های دولت را به «استیضاح و دیگر مجازات‌ها» تهدید کرده‌اند. او همچنین مدعی شد که حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه تهدید به زندان شده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا این اقدامات را «اخاذی» «استفاده ابزاری از نهادها» و «جنگ حقوقی» توصیف کرد و خواستار بررسی فوری این موضوع از سوی وزارت دادگستری شد.

او در ادامه مدعی شد که نامه‌های تهدیدآمیزی برای چندین نفر ارسال شده است و از وزارت دادگستری خواست این موضوع را بدون تأخیر بررسی کند.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هفته گذشته برگزار شده و به پیروزی گسترده دموکرات‌ها انجامید. این حزب توانست کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوری‌خواهان پس بگیرد. 

بر این اساس، دموکرات‌ها در مجلس سنا دست‌کم ۵۴ کرسی و در مجلس نمایندگان نیز تا زمان اعلام نتایج اولیه بیش از ۲۵۰ کرسی به دست آوردند. این نتیجه به معنای پایان اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره و تغییر توازن قدرت در واشنگتن است.

دموکرات‌ها از ابتدای سال جدید میلادی کنترل کمیته‌های کنگره را در اختیار خواهند گرفت و می‌توانند نظارت و تحقیقات درباره عملکرد دولت ترامپ را گسترش دهند. 

این شکست انتخاباتی همچنین در شرایطی رقم خورد که نارضایتی از هزینه‌های زندگی، تورم و جنگ ایران از عوامل مؤثر بر رأی‌دهندگان گزارش شده بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا ، حزب جمهوری خواه
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