روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: برخورد یک دستگاه تاکسی سمند با دهانه پل در محور سلفچگان - دلیجان در محدوده یک کیلومتری ایستگاه پلیس دودهک، سه کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، اعلام کرد: حادثه برخورد یک دستگاه تاکسی سمند با دهانه پل در محور سلفچگان - دلیجان ساعت ۱۷:۰۸ امروز (شنبه)، به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

بر اساس این گزارش، بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های اورژانس دودهک و نیزار قم به محل حادثه اعزام شدند.

بر پایه این گزارش، متاسفانه در این حادثه سه زن جان خود را از دست دادند و یک مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل شد.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
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برخورد تاکسی سمند با دهانه پل در محور سلفچگان ـ دلیجان سه کشته برجای گذاشت
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برخورد تاکسی سمند با دهانه پل در محور سلفچگان ـ دلیجان سه کشته برجای گذاشت